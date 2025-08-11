Укр Рус
24 Канал Новости Украины Атака "Шахедами" началась: для каких областей Украины есть опасность
11 августа, 22:04
4

Атака "Шахедами" началась: для каких областей Украины есть опасность

Анастасия Колесникова

Вечером 11 августа оккупанты запустили по Украине ударные дроны. Первая группа вражеских беспилотников появилась с севера.

Заметим, что Россия построила новые пусковые площадки для "Шахедов" в Брянской и Орловской областях, недалеко от украинской границы.
Эксперты считают, что уничтожение этих площадок возможно с помощью кассетных боевых частей или дистанционного минирования, передает 24 Канал.

Смотрите также Россияне прорвались к Кучеревому Яру и Золотому Колодцу: обновление карты DeepState

Где объявили тревогу: смотрите на карте

22:15, 11 августа

  • Вражеские ударные БпЛА на Черниговщине в направлении Батурина, Корюковки и Коропа.
  • Вражеские ударные БпЛА на Сумщине в направлении Путивля, Конотопа и Бурыня.
21:59, 11 августа

Вражеские ударные БпЛА на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный.

21:41, 11 августа

Вражеские ударные БпЛА на севере Сумщины, курс – юго-западный (Черниговщина).

21:02, 11 августа

К Харькову с северо-запада направляется вражеский БпЛА. Возможна работа ПВО.

20:49, 11 августа

На севере от Конотопа, на севере от Дергачей и на северо-западе Изюма – БпЛА противника, вероятно, разведывательные, которые потенциально могут быть наводчиками вражеских средств поражения. Привлечены силы для сбивания.

20:22, 11 августа

Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.