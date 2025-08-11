Вечером 11 августа оккупанты запустили по Украине ударные дроны. Первая группа вражеских беспилотников появилась с севера.

Заметим, что Россия построила новые пусковые площадки для "Шахедов" в Брянской и Орловской областях, недалеко от украинской границы.

Эксперты считают, что уничтожение этих площадок возможно с помощью кассетных боевых частей или дистанционного минирования, передает 24 Канал.

