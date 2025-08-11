Атака "Шахедами" началась: для каких областей Украины есть опасность
Вечером 11 августа оккупанты запустили по Украине ударные дроны. Первая группа вражеских беспилотников появилась с севера.
Заметим, что Россия построила новые пусковые площадки для "Шахедов" в Брянской и Орловской областях, недалеко от украинской границы.
Эксперты считают, что уничтожение этих площадок возможно с помощью кассетных боевых частей или дистанционного минирования, передает 24 Канал.
Смотрите также Россияне прорвались к Кучеревому Яру и Золотому Колодцу: обновление карты DeepState
Где объявили тревогу: смотрите на карте
Вражеские ударные БпЛА на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный. Вражеские ударные БпЛА на севере Сумщины, курс – юго-западный (Черниговщина). К Харькову с северо-запада направляется вражеский БпЛА. Возможна работа ПВО. На севере от Конотопа, на севере от Дергачей и на северо-западе Изюма – БпЛА противника, вероятно, разведывательные, которые потенциально могут быть наводчиками вражеских средств поражения. Привлечены силы для сбивания. Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Вражеские ударные БпЛА на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный.
Вражеские ударные БпЛА на севере Сумщины, курс – юго-западный (Черниговщина).
К Харькову с северо-запада направляется вражеский БпЛА. Возможна работа ПВО.
На севере от Конотопа, на севере от Дергачей и на северо-западе Изюма – БпЛА противника, вероятно, разведывательные, которые потенциально могут быть наводчиками вражеских средств поражения. Привлечены силы для сбивания.
Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.