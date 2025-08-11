Увечері 11 серпня окупанти запустили по Україні ударні дрони. Перша група ворожих безпілотників з'явилася з півночі.

Зауважимо, що Росія збудувала нові пускові майданчики для "Шахедів" у Брянській та Орловській областях, неподалік українського кордону.

Експерти вважають, що знищення цих майданчиків можливе за допомогою касетних бойових частин або дистанційного мінування, передає 24 Канал.

Дивіться також Росіяни прорвалися до Кучеревого Яру та Золотого Колодязя: оновлення карти DeepState

Де оголосили тривогу: дивіться на карті