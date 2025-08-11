Укр Рус
Атака "Шахедами" почалася: для яких областей України є небезпека
11 серпня, 22:04
Атака "Шахедами" почалася: для яких областей України є небезпека

Анастасія Колеснікова

Увечері 11 серпня окупанти запустили по Україні ударні дрони. Перша група ворожих безпілотників з'явилася з півночі.

Зауважимо, що Росія збудувала нові пускові майданчики для "Шахедів" у Брянській та Орловській областях, неподалік українського кордону.
Експерти вважають, що знищення цих майданчиків можливе за допомогою касетних бойових частин або дистанційного мінування, передає 24 Канал.

Де оголосили тривогу: дивіться на карті

22:15, 11 серпня

  • Ворожі ударні БпЛА на Чернігівщині в напрямку Батурина, Корюківки та Коропа.
  • Ворожі ударні БпЛА на Сумщині в напрямку Путивлю, Конотопа та Буриня.
21:59, 11 серпня

Ворожі ударні БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс – південно-західний.

21:41, 11 серпня

Ворожі ударні БпЛА на півночі Сумщини, курс – південно-західний (Чернігівщина).

21:02, 11 серпня

До Харкова з північного заходу прямує ворожий БпЛА. Можлива робота ППО.

20:49, 11 серпня

На півночі від Конотопу, на півночі від Дергачів та на північному заході Ізюму – БпЛА противника, ймовірно, розвідувальні, які потенційно можуть бути навідниками ворожих засобів ураження. Залучено сили для збиття.

20:22, 11 серпня

Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.