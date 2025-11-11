Россия в очередной раз запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара
Российская армия вечером 11 ноября запустила по Украине свои дроны типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.
Куда движутся вражеские дроны?
БпЛА на юге Харьковщины курсом на Лозовую. БпЛА на Одессу с Черного моря. БпЛА на Одессу с Черного моря. Дроны из Черного моря курсом на Одесскую область. БпЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину.
