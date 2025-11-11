Росія вкотре запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожого удару
Російська армія ввечері 11 листопада запустила по Україні свої дрони типу "Шахед". Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.
Куди рухаються ворожі дрони?
БпЛА на сході Харківщини курсом на Балаклію, Ізюм. Група дронів з Бєлгородської області Росії на південь Сумщини, північ Харківщини. Дрони на Одесу з Чорного моря! БпЛА на півдні Харківщини курсом на Лозову. БпЛА на Одесу з Чорного моря. БпЛА на Одесу з Чорного моря. Дрони з Чорного моря курсом на Одещину. БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.
