Укр Рус
24 Канал Новости Украины Украина снова под атакой "Шахедов": куда движутся дроны
15 августа, 23:55
2

Украина снова под атакой "Шахедов": куда движутся дроны

Дария Черныш

Россия не прекращает террор мирного населения Украины. Вечером 15 августа враг снова запустил ударные БПЛА типа "Шахед".

О движении дронов, угрозу для отдельных областей и воздушную тревогу в регионах сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также В Силах обороны заявили о зачистке всех российских диверсантов в Покровске

Куда движутся "Шахеды"?

 

23:43, 15 августа

Вражеские дроны летят с Луганщины на север Донецької області.

23:33, 15 августа

Вражеские БпЛА из Брянской области движутся на север Черниговщины.