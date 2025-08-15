15 августа, 23:55
Украина снова под атакой "Шахедов": куда движутся дроны
Россия не прекращает террор мирного населения Украины. Вечером 15 августа враг снова запустил ударные БПЛА типа "Шахед".
О движении дронов, угрозу для отдельных областей и воздушную тревогу в регионах сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Смотрите также В Силах обороны заявили о зачистке всех российских диверсантов в Покровске
Куда движутся "Шахеды"?
Вражеские дроны летят с Луганщины на север Донецької області. Вражеские БпЛА из Брянской области движутся на север Черниговщины.
23:43, 15 августа
23:33, 15 августа
Вражеские дроны летят с Луганщины на север Донецької області.
Вражеские БпЛА из Брянской области движутся на север Черниговщины.