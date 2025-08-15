Росія не припиняє терор мирного населення України. Увечері 15 серпня ворог знову запустив ударні БпЛА типу "Шахед".

Про рух дронів, загрозу для окремих областей та повітряну тривогу у регіонах повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дивіться також У Силах оборони заявили про зачистку усіх російських диверсантів у Покровську

Куди рухаються "Шахеди"?