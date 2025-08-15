Укр Рус
15 серпня, 23:55
Україна знову під атакою "Шахедів": куди рухаються дрони

Дарія Черниш

Росія не припиняє терор мирного населення України. Увечері 15 серпня ворог знову запустив ударні БпЛА типу "Шахед".

Про рух дронів, загрозу для окремих областей та повітряну тривогу у регіонах повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Куди рухаються "Шахеди"?

 

00:19, 16 серпня

Ворожі дрони з Курської та Бєлгородської областей прямують на північ та південь Сумщини, північ Харківщини.

23:43, 15 серпня

Ворожі дрони летять з Луганщини на північ Донеччини.

23:33, 15 серпня

Ворожі БпЛА з Брянської області рухаються на північ Чернігівщини.