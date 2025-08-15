Україна знову під атакою "Шахедів": куди рухаються дрони
Росія не припиняє терор мирного населення України. Увечері 15 серпня ворог знову запустив ударні БпЛА типу "Шахед".
Про рух дронів, загрозу для окремих областей та повітряну тривогу у регіонах повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Куди рухаються "Шахеди"?
Ворожі дрони з Курської та Бєлгородської областей прямують на північ та південь Сумщини, північ Харківщини. Ворожі дрони летять з Луганщини на північ Донеччини. Ворожі БпЛА з Брянської області рухаються на північ Чернігівщини.
