Новая атака "Шахедами": где летят вражеские дроны

Вечером 15 декабря россияне снова запустили "Шахеды". Пока что тревога охватила не так много областей.

24 Канал собирает информацию об очередной воздушной атаке врага, опираясь на данные Воздушных сил и мониторов. Также в этом материале пишем, где раздаются взрывы во время тревоги.

Где летят "Шахеды" вечером 15 декабря?

Онлайн-карта тревог в Украине (обновляется автоматически)