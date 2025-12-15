Укр Рус
15 декабря, 20:50
Новая атака "Шахедами": где летят вражеские дроны

Ирина Чеботникова

Вечером 15 декабря россияне снова запустили "Шахеды". Пока что тревога охватила не так много областей.

24 Канал собирает информацию об очередной воздушной атаке врага, опираясь на данные Воздушных сил и мониторов. Также в этом материале пишем, где раздаются взрывы во время тревоги.

Где летят "Шахеды" вечером 15 декабря?

21:00, 15 декабря

Опять дроны из акватории Черного моря в направлении Затоки, в Одесской области тревога.

20:58, 15 декабря

БпЛА на Харьковщине в направлении на/из Ольшаны/Старый Мерчик с севера.

20:35, 15 декабря

БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину (вектор – Котельва).

20:15, 15 декабря

БпЛА на Сумщине в направлении на/мимо Тростянец/Ахтырку с севера.

20:12, 15 декабря

БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс – юго-восточный/юго-западный.

19:53, 15 декабря

БпЛА в направлении Сум с севера.

19:47, 15 декабря

Дрон-разведчик на Херсонщине.

19:24, 15 декабря

БпЛА из акватории Черного моря в направлении Затоки в Одесской области.

 