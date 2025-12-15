Новая атака "Шахедами": где летят вражеские дроны
Вечером 15 декабря россияне снова запустили "Шахеды". Пока что тревога охватила не так много областей.
24 Канал собирает информацию об очередной воздушной атаке врага, опираясь на данные Воздушных сил и мониторов. Также в этом материале пишем, где раздаются взрывы во время тревоги.
Где летят "Шахеды" вечером 15 декабря?
Онлайн-карта тревог в Украине (обновляется автоматически)
Опять дроны из акватории Черного моря в направлении Затоки, в Одесской области тревога. БпЛА на Харьковщине в направлении на/из Ольшаны/Старый Мерчик с севера. БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину (вектор – Котельва). БпЛА на Сумщине в направлении на/мимо Тростянец/Ахтырку с севера. БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс – юго-восточный/юго-западный. БпЛА в направлении Сум с севера. Дрон-разведчик на Херсонщине. БпЛА из акватории Черного моря в направлении Затоки в Одесской области.
