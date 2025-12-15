Нова атака "Шахедами": де летять ворожі дрони
Увечері 15 грудня росіяни знову запустили "Шахеди". Поки що тривога охопила не так багато областей.
24 Канал збирає інформацію про чергову повітряну атаку ворога, спираючись на дані Повітряних сил і моніторів. Також у цьому матеріалі пишемо, де лунають вибухи під час тривоги.
Де летять "Шахеди" увечері 15 грудня?
Онлайн-карта тривог в Україні (оновлюється автоматично)
Знову дрони з акваторії Чорного моря в напрямку Затоки, на Одещині тривога. БпЛА на Харківщині в напрямку на/повз Вільшани/Старий Мерчик з півночі. БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину (вектор – Котельва). БпЛА на Сумщині в напрямку на/повз Тростянець/Охтирку з півночі. БпЛА на північному заході Харківщини, курс – південно-східний/південно-західний. БпЛА в напрямку Сум з півночі. Дрон-розвідник на Херсонщині. БпЛА із акваторії Чорного моря у напрямку Затоки на Одещині.
