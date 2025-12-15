Укр Рус
24 Канал Новини України Нова атака "Шахедами": де летять ворожі дрони
15 грудня, 20:50
4

Нова атака "Шахедами": де летять ворожі дрони

Ірина Чеботнікова

Увечері 15 грудня росіяни знову запустили "Шахеди". Поки що тривога охопила не так багато областей.

24 Канал збирає інформацію про чергову повітряну атаку ворога, спираючись на дані Повітряних сил і моніторів. Також у цьому матеріалі пишемо, де лунають вибухи під час тривоги.

Дивіться також Дрони СБУ підірвали російський підводний човен класу "Варшавянка": що про нього відомо 

 

Де летять "Шахеди" увечері 15 грудня?

Онлайн-карта тривог в Україні (оновлюється автоматично)

21:11, 15 грудня

  • Харківщина: БпЛА в напрямку на/повз Мерефи з північного заходу;
  • Полтавщина: БпЛА в напрямку на/повз Карлівку/Машівку з півночі.
21:00, 15 грудня

Знову дрони з акваторії Чорного моря в напрямку Затоки, на Одещині тривога.

20:58, 15 грудня

БпЛА на Харківщині в напрямку на/повз Вільшани/Старий Мерчик з півночі.

20:35, 15 грудня

БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину (вектор – Котельва).

20:15, 15 грудня

БпЛА на Сумщині в напрямку на/повз Тростянець/Охтирку з півночі.

20:12, 15 грудня

БпЛА на північному заході Харківщини, курс – південно-східний/південно-західний.

19:53, 15 грудня

БпЛА в напрямку Сум з півночі.

19:47, 15 грудня

Дрон-розвідник на Херсонщині.

19:24, 15 грудня

БпЛА із акваторії Чорного моря у напрямку Затоки на Одещині.

 