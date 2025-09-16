Россия снова атакует "Шахедами": где есть угроза удара
Россия вечером 16 сентября снова начала атаку "Шахедами". Воздушные силы предупреждают об Украине об опасности.
Если в вашем регионе объявлена воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях до отбоя. Где движутся российские беспилотники, следит 24 Канал.
Где летят "Шахеды"?
Где раздается воздушная тревога: смотрите на карте
Новые группы ударных БпЛА на/против Харькова. Несколько групп БпЛА мимо Дергачей в направлении Харькова. БпЛА мимо Батурина курсом на Борзну. БпЛА в направлении Миргорода на Полтавщине. Вражеские БпЛА на Сумщине курсом на Черниговщину. Вражеские БпЛА на Сумщине курсом на запад.
