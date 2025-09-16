Укр Рус
16 вересня, 21:00
Росія знову атакує "Шахедами": де є загроза удару

Софія Рожик

Росія увечері 16 вересня знову почала атаку "Шахедами". Повітряні сили попереджають про Україну про небезпеку.

Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях до відбоїв. Де рухаються російські безпілотники, слідкує 24 Канал.

Де летять "Шахеди"?

 

20:58, 16 вересня

Нові групи ударних БпЛА на/повз Харків.

19:52, 16 вересня

  • Чернігівщина: група БпЛА у напрямку Ніжина.
  • Полтавщина: БпЛА через Диканьку.
  • Харківщина: БпЛА повз Слатине.
18:50, 16 вересня

Декілька груп БпЛА повз Дергачі у напрямку Харкова.

18:17, 16 вересня

БпЛА повз Батурин курсом на Борзну.

17:59, 16 вересня

БпЛА в напрямку Миргорода на Полтавщині.

17:47, 16 вересня

Ворожі БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину.

15:56, 16 вересня

Ворожі БпЛА на Сумщині курсом на захід.