Росія знову атакує "Шахедами": де є загроза удару
Росія увечері 16 вересня знову почала атаку "Шахедами". Повітряні сили попереджають про Україну про небезпеку.
Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях до відбоїв. Де рухаються російські безпілотники, слідкує 24 Канал.
Де летять "Шахеди"?
Де лунає повітряна тривога: дивіться на карті
Нові групи ударних БпЛА на/повз Харків.
Декілька груп БпЛА повз Дергачі у напрямку Харкова.
БпЛА повз Батурин курсом на Борзну.
БпЛА в напрямку Миргорода на Полтавщині.
Ворожі БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину.
Ворожі БпЛА на Сумщині курсом на захід.