24 Канал Новости Украины Российские дроны снова несут угрозу: в каких областях Украины существует опасность
18 октября, 23:15
Российские дроны снова несут угрозу: в каких областях Украины существует опасность

Дарья Смородская

Начался очередной вечер, когда Россия атакует Украину дронами-камикадзе, угрожая безопасности людей. Над разными городами и селами фиксируют вражеские БПЛА, в ряде областей звучит воздушная тревога.

Где фиксируют российские дроны 24 Канал пишет со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. В случае опасности советуем пройти к защищенным местам.

В каких областях находятся дроны?

Воздушная тревога в Украине: интерактивная карта

 
00:06, 19 октября

  • Группа БпЛА на Черниговщине мимо Бахмача.
  • БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на запад.
  • Несколько групп БпЛА в Донецкой области (Покровский район).
  • БпЛА на севере Харьковщины (Старый Салтов).
23:39, 18 октября

Несколько групп БпЛА на Донецкую область (Покровский район).

23:09, 18 октября

Состоялись пуски "Шахедов" и "Герань-2" с полигона "Навля" Брянской области, из Приморско-Ахтарска и дополнительные пуски БпЛА с аэродрома "Халино".

22:53, 18 октября

БпЛА в Днепропетровской области курсом на Кривой Рог.

22:43, 18 октября

Харьков – БпЛА с севера в направлении города.

22:22, 18 октября

БпЛА на севере Черниговщины мимо Холмов.

20:07, 18 октября

БПЛА из Черниговщины на Сумскую область (Роменский район).