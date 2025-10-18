Начался очередной вечер, когда Россия атакует Украину дронами-камикадзе, угрожая безопасности людей. Над разными городами и селами фиксируют вражеские БПЛА, в ряде областей звучит воздушная тревога.

Где фиксируют российские дроны 24 Канал пишет со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. В каких областях находятся дроны? 00:06, 19 октября Группа БпЛА на Черниговщине мимо Бахмача.

БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на запад.

Несколько групп БпЛА в Донецкой области (Покровский район).

БпЛА на севере Харьковщины (Старый Салтов). 23:39, 18 октября Несколько групп БпЛА на Донецкую область (Покровский район). 23:09, 18 октября Состоялись пуски "Шахедов" и "Герань-2" с полигона "Навля" Брянской области, из Приморско-Ахтарска и дополнительные пуски БпЛА с аэродрома "Халино". 22:53, 18 октября БпЛА в Днепропетровской области курсом на Кривой Рог. 22:43, 18 октября Харьков – БпЛА с севера в направлении города. 22:22, 18 октября БпЛА на севере Черниговщины мимо Холмов. 20:07, 18 октября БПЛА из Черниговщины на Сумскую область (Роменский район).