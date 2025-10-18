Российские дроны снова несут угрозу: в каких областях Украины существует опасность
Начался очередной вечер, когда Россия атакует Украину дронами-камикадзе, угрожая безопасности людей. Над разными городами и селами фиксируют вражеские БПЛА, в ряде областей звучит воздушная тревога.
Где фиксируют российские дроны 24 Канал пишет со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. В случае опасности советуем пройти к защищенным местам.
В каких областях находятся дроны?
Воздушная тревога в Украине: интерактивная карта
- Группа БпЛА на Черниговщине мимо Бахмача.
- БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на запад.
- Несколько групп БпЛА в Донецкой области (Покровский район).
- БпЛА на севере Харьковщины (Старый Салтов).
Состоялись пуски "Шахедов" и "Герань-2" с полигона "Навля" Брянской области, из Приморско-Ахтарска и дополнительные пуски БпЛА с аэродрома "Халино".
БпЛА в Днепропетровской области курсом на Кривой Рог.
Харьков – БпЛА с севера в направлении города.
БпЛА на севере Черниговщины мимо Холмов.
БПЛА из Черниговщины на Сумскую область (Роменский район).