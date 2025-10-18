Укр Рус
18 жовтня, 23:15
Російські дрони знову несуть загрозу: в яких областях України існує небезпека

Дар'я Смородська

Почався черговий вечір, коли Росія атакує Україну дронами-камікадзе, загрожуючи безпеці людей. Над різними містами й селами фіксують ворожі БпЛА, в низці областей лунає повітряна тривога.

Де фіксують російські дрони 24 Канал пише з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. У разі небезпеки радимо пройти до захищених місць.

У яких областях перебувають дрони?

Повітряна тривога в Україні: інтерактивна карта

 

23:39, 18 жовтня

Декілька груп БпЛА на Донеччину (Покровський район).

23:09, 18 жовтня

Відбулись пуски "Шахедів" та "Герань-2" з полігону "Навля" Брянської області, з Приморсько-Ахтарська та додаткові пуски БпЛА з аеродрому "Халіно".

22:53, 18 жовтня

БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Кривий Ріг.

22:43, 18 жовтня

Харків – БпЛА з півночі у напрямку міста.

22:22, 18 жовтня

БпЛА на півночі Чернігівщини повз Холми.

20:07, 18 жовтня

БпЛА з Чернігівщини на Сумщину (Роменський район).