24 Канал Новости Украины "Шахедов" летит много: детали новой атаки на Украину
18 ноября, 21:08
"Шахедов" летит много: детали новой атаки на Украину

Ирина Чеботникова

Россияне с вечера начали запускать ударные дроны на разные города Украины, также атаковали баллистикой. Уже были взрывы в Днепре.

24 Канал собирает информацию о том, откуда, куда и где летят "Шахеды". Опираемся на данные Воздушных сил и сообщения мониторинговых каналов.

Где летят "Шахеды" вечером 18 ноября?

21:17, 18 ноября

Дроновая угроза для Сум, – ВС.

20:59, 18 ноября

Мониторы пишут, что оккупанты повторно запустили дроны с ряда локаций.

Это Приморско-Ахтарск, Халино, Миллерово, Шаталово, Цымбулова, Навля.

20:03, 18 ноября

Взрывы в Днепре.

20:00, 18 ноября

БпЛА с юга курсом на Днепр.

19:38, 18 ноября

Харьков - в районе города вражеский БпЛА.

19:15, 18 ноября

Угроза баллистики.

18:57, 18 ноября

БпЛА с Харьковщины в направлении Полтавщины (Полтавский район).

18:48, 18 ноября

БпЛА с севера курсом на Харьков.

18:25, 18 ноября

БпЛА курсом на Павлоград с северо-восточного направления.