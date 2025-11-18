Укр Рус
24 Канал Новини України "Шахедів" летить багато: деталі нової атаки на Україну
18 листопада, 21:08
4

"Шахедів" летить багато: деталі нової атаки на Україну

Ірина Чеботнікова

Росіяни з вечора почали запускати ударні дрони на різні міста України, також атакували балістикою. Вже були вибухи в Дніпрі.

24 Канал збирає інформацію про те, звідки, куди і де летять "Шахеди". Спираємося на дані Повітряних сил і дописи моніторингових каналів. 

Де летять "Шахеди" увечері 18 листопада? 

21:17, 18 листопада

Дронова загроза для Сум, – ПС.

20:59, 18 листопада

Монітори пишуть, що окупанти повторно запустили дрони з низки локацій.

Це Приморсько-Ахтарськ, Халіно, Міллєрово, Шаталово, Цимбулова, Навля.

20:03, 18 листопада

Вибухи в Дніпрі.

20:00, 18 листопада

БпЛА з півдня курсом на Дніпро.

19:38, 18 листопада

Харків - в районі міста ворожий БпЛА.

19:15, 18 листопада

Загроза балістики.

18:57, 18 листопада

БпЛА з Харківщини в напрямку Полтавщини (Полтавський район).

18:48, 18 листопада

БпЛА з півночі курсом на Харків.

18:25, 18 листопада

БпЛА курсом на Павлоград з північно-східного напрямку.