Россия начала атаку "Шахедами": тревога добралась до Киевщины
Вечером 19 сентября оккупанты запустили по Украине ударные дроны. Воздушную тревогу объявили в ряде регионов.
Секретарь СНБО Рустем Умеров предположил, что уже к концу 2025 года Россия сможет за раз атаковать Украину 1000 дронов, передает 24 Канал.
Для каких регионов есть воздушная угроза: смотрите на карте
Киевщина (Вышгородский р-н) – БпЛА в юго-западном направлении. На западе Черниговщины БпЛА – курсом на юг! На севере Черниговщины БпЛА – курсом на запад.
