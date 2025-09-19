Вечером 19 сентября оккупанты запустили по Украине ударные дроны. Воздушную тревогу объявили в ряде регионов.

Секретарь СНБО Рустем Умеров предположил, что уже к концу 2025 года Россия сможет за раз атаковать Украину 1000 дронов, передает 24 Канал.

Для каких регионов есть воздушная угроза: смотрите на карте