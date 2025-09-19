Увечері 19 вересня окупанти запустили по Україні ударні дрони. Повітряну тривогу оголосили у низці регіонів.

Секретар РНБО Рустем Умєров припустив, що вже до кінця 2025 року Росія зможе за раз атакувати Україну 1000 дронів, передає 24 Канал.

Для яких регіонів є повітряна загроза: дивіться на карті