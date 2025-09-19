Про це в етері 24 Каналу заявив речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський. До слова, 18 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що Збройні Сили України здійснюють контрнаступальні операції на Донецькому напрямку, зокрема в районах Покровська та Добропілля.

Актуально Росіяни в пастці: військові та експерти проаналізували контрнаступ на Донеччині

Які плани росіян на осінньо-зимову кампанію?

Противник не хоче відпустити ситуацію й намагається стримувати Сили оборони. Тому зараз у районі Покровська та Добропілля точаться дуже напружені бої.

Росіяни отримали завдання вийти на кордони Донецької області за осінь-зиму. Але звісно, що це не вдасться,

– сказав речник ОСУВ "Дніпро".

За його словами, зараз на першому місці у ворога взяття Покровська, Мирнограда та Добропілля. Окупантам дуже важко стримувати українські сили на цьому відтинку фронту, тож ворог затягує на Добропільський виступ нові резерви, кидаючи їх в бій.

До речі, на Добропільському виступі воює 51-а загальновійськова армія Росії. – колишній перший армійський корпус народної міліції ДНР. Так зване "звільнення" ними Покровська та Мирнограда мало стати таким символічним жестом, мовляв, днрівці звільняють так звану ДНР.

Яка ситуація на Покровському напрямку?