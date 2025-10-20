Три российские ракеты и 20 ударных БпЛА попали по 12 локациям, – Воздушные силы о ночной атаке
- Враг ночью атаковал Украину 60 дронами и 3 ракетами.
- Силы ПВО обезвредили 38 беспилотников.
В ночь на 20 октября противник запустил по Украине десяток дронов и ракет. К сожалению, не обошлось без прилетов.
Для атаки враг использовал 3 баллистических ракеты Искандер-М/KN-23 и 60 ударных беспилотников разных типов, передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Смотрите также Почему Путин так настаивает на сдаче Донбасса: ISW объяснил замысел диктатора
Сколько вражеских целей удалось уничтожить?
Баллистику россияне запустили из оккупированного Крыма, а дроны – с 4 направлений – Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск и Чауда. Около 40 беспилотников, атаковавших Украину, были "Шахедами".
По состоянию на 09:00 силы ПВО обезвредили 38 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны. Есть попадание 3 баллистических ракет и 20 ударных БПЛА на 12 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", – говорится в сообщении военных.
Что известно о последствиях атаки 20 октября?
- В ночь на 20 октября взрывы раздавались на Днепропетровщине и Одесщине.
- Оккупанты по меньшей мере трижды обстреливали энергетическую инфраструктуру Черниговщины. Вечером 19 октября враг атаковал энергетический объект на территории Корюковского района, в результате чего без электроснабжения осталось почти 55 тысяч абонентов. Уже ночью стало известно еще о двух попаданиях по энергетике области. Еще более 30 тысяч человек остались без света.
- В результате российских атак повреждена железнодорожная инфраструктура на Сумском направлении.