У ніч проти 20 жовтня противник запустив по Україні десяток дронів і ракет. На жаль, не минулося без прильотів.

Для атаки ворог використав 3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 60 ударних безпілотників різних типів, передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Скільки ворожих цілей вдалося знищити?

Балістику росіяни запустили з окупованого Криму, а дрони – з 4 напрямків – Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ та Чауда. Близько 40 безпілотників, які атакували Україну, були "Шахедами".

Станом на 09:00 сили ППО знешкодили 38 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Є влучання 3 балістичних ракет та 20 ударних БпЛА на 12 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", – йдеться у повідомленні військових.

Що відомо про наслідки атаки 20 жовтня?