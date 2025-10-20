Три російські ракети та 20 ударних БпЛА влучили по 12 локаціях, – Повітряні сили про нічну атаку
- Ворог уночі атакував Україну 60 дронами і 3 ракетами.
- Сили ППО знешкодили 38 безпілотників.
У ніч проти 20 жовтня противник запустив по Україні десяток дронів і ракет. На жаль, не минулося без прильотів.
Для атаки ворог використав 3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 60 ударних безпілотників різних типів, передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
Скільки ворожих цілей вдалося знищити?
Балістику росіяни запустили з окупованого Криму, а дрони – з 4 напрямків – Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ та Чауда. Близько 40 безпілотників, які атакували Україну, були "Шахедами".
Станом на 09:00 сили ППО знешкодили 38 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.
Є влучання 3 балістичних ракет та 20 ударних БпЛА на 12 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", – йдеться у повідомленні військових.
Що відомо про наслідки атаки 20 жовтня?
- У ніч проти 20 жовтня вибухи лунали на Дніпропетровщині та Одещині.
- Окупанти щонайменше тричі обстрілювали енергетичну інфраструктуру Чернігівщини. Увечері 19 жовтня ворог атакував енергетичний об'єкт на території Корюківського району, внаслідок чого без електропостачання залишилися майже 55 тисяч абонентів.
- Уже вночі стало відомо про ще два влучання по енергетиці області. Ще понад 30 тисяч людей залишилися без світла.
- Внаслідок російських атак пошкоджена залізнична інфраструктура на Сумському напрямку.