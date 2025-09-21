Укр Рус
24 Канал Новости Украины Российские БпЛА летают над Украиной: где сейчас существует опасность
21 сентября, 20:46
Российские БпЛА летают над Украиной: где сейчас существует опасность

Дарья Смородская

Еще днем 21 сентября российская армия начала атаку дронами-камикадзе. Воздушная тревога раздается в большинстве областей Украины, существует опасность применения врагом БпЛА.

О том, где сейчас пролетают дроны, 24 Канал пишет со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. Советуем позаботиться о своей безопасности в случае угрозы для вашего региона.

Где в Украине фиксируются вражеские БпЛА?

Воздушная тревога распространяется по Украине: карта

 
21:26, 21 сентября

Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщину (Купянский район).

21:24, 21 сентября

Обновления по движению "Шахедов"

  • БпЛА в северной части Черниговской области, курс юго-западный.
  • БпЛА в восточной части Харьковской области, курс западный.
  • БпЛА в северной части Запорожья, постоянно меняют направление движения.
  • БпЛА в Никопольском районе Днепропетровщины, курс западный.
  • БпЛА в южной части Николаевской области, курс западный.

Активность вражеской тактической авиации на восточном и северо-восточном направлениях!

20:24, 21 сентября

  • БпЛА в восточной части Николаевской области, курс западный.
  • БпЛА в восточной части Черниговской области (Гончаровское), постоянно меняют направление движения.
  • БпЛА в восточной части Черниговщины, курс западный.
  • БпЛА в Никопольском районе Днепропетровской области, курс западный.
19:28, 21 сентября

  • БпЛА в восточной части Черниговской области (Гончаровское), постоянно меняют направление движения.
  • БпЛА в южной части Харьковщины, курсом на Полтавщину.
  • БпЛА на границе Запорожья и Днепропетровской области, курсом на Никопольский район.
18:37, 21 сентября

  • БпЛА в северной части Черниговщины, курс юго-западный.
  • БпЛА в центральной и западной частях Харьковской области, курс юго-западный.
  • БпЛА в центральной части Сумской области, курс северный.
     
17:32, 21 сентября

БпЛА в северной части Черниговской области, курс юго-западный.

17:31, 21 сентября

  • БпЛА в восточной части Сумской области, курс юго-западный.
  • БпЛА в северной и юго-западной частях Полтавской области, курс юго-западный.
  • БпЛА в южной части Харьковщины, курс западный.
     
16:26, 21 сентября

  • БПЛА из Сумской области, курсом на Черниговщину.
  • БПЛА в северной части Полтавской области, курс южный.
  • БПЛА в восточной части Сумщины, курс южный.
  • БПЛА в южной части Харьковской области, курс юго-западный.
  • БПЛА в восточной и северной частях Днепропетровской области, курс западный.