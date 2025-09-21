Ще вдень 21 вересня російська армія почала атаку дронами-камікадзе. Повітряна тривога лунає в більшості областей України, існує небезпека застосування ворогом БпЛА.

Про те, де зараз пролітають дрони, 24 Канал пише з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Радимо потурбуватися про свою безпеку у випадку загрози для вашого регіону.

Де в Україні фіксуються ворожі БпЛА?

Повітряна тривога шириться Україною: карта