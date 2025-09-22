В ночь на 22 сентября Россия атаковала Украину ударными дронами. Есть попадания.

Противник для воздушного удара использовал 141 беспилотника разного типа, из них почти 80 – "Шахеды", передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Сколько дронов обезвредили?

Предварительно, по состоянию на 08:30 силы ПВО обезвредили 132 вражеских дрона типа на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 9 ударных беспилотников на 7 локациях, а также падение обломков на 8 локациях.

Кроме того, утром 22 сентября враг нанес авиаудару по инфраструктуре города Запорожья. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения.

Каковы последствия атаки БПЛА?