23 ноября, 20:53
Опасность для нескольких областей: где летят российские "Шахеды"
Российская армия начала новую атаку дронами. Несколько областей оказались под угрозой.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
Где сейчас пролетают дроны?
21:26, 23 ноября
Несколько групп БпЛА с севера и востока на Харьков.
21:16, 23 ноября
- БпЛА из Белгородской области России на Харьковщину.
- БпЛА на Балаклею, Старый Салтов.
21:09, 23 ноября
БпЛА с Луганской на Харьковскую область.
20:49, 23 ноября
БпЛА на Днепр с востока.
20:21, 23 ноября
- Группа БпЛА на юго-востоке, в центре Харьковщины курсом на Лозовую.
- БпЛА на северном и юго-востоке Днепропетровщины курсом на Павлоград.
- БпЛА с Луганщины на Харьковщину.
20:20, 23 ноября
БпЛА на Днепр с запада.
19:50, 23 ноября
БпЛА на юго-востоке Харьковщины курсом на Днепропетровщину.
19:17, 23 ноября
- Группа БпЛА на юго-востоке Харьковщины курсом на Лозовую.
- БпЛА на востоке Харьковщины курсом на Чугуев.
18:48, 23 ноября
- БпЛА на западе Харьковщины курсом на Слобожанское.
- БпЛА на востоке Харьковщины курсом на Балаклею.
- БпЛА на северо-востоке Полтавщины курсом на Диканьку, Полтаву.
18:00, 23 ноября
БпЛА на Харьковщине, мимо Люботина, курс южный.