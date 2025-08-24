Россия снова терроризирует Украину "Шахедами": где есть угроза удара
Россия вечером 24 августа снова атакует Украину "Шахедами". Воздушные силы предупреждают об опасности ряд областей.
Если в вашем регионе раздается воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие и находитесь там до отбоя. Где движутся российские беспилотники, следит 24 Канал.
Где летят "Шахеды"?
В каких областях раздается тревога: смотрите на карте
Мониторы сообщают о пусках "Шахедов" из Миллерово. Сумщина (Роменский район) – угроза ударных БпЛА. Сумщина (Сумской и Ахтырский районы) – угроза ударных БпЛА. Запорожская область – угроза ударных БпЛА. Мониторы сообщают о пусках "Шахедов" из Приморско-Ахтарска. Полтавщина (Лубенский район) – угроза ударных БпЛА.
