24 августа, 21:33
Россия снова терроризирует Украину "Шахедами": где есть угроза удара

София Рожик

Россия вечером 24 августа снова атакует Украину "Шахедами". Воздушные силы предупреждают об опасности ряд областей.

Если в вашем регионе раздается воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие и находитесь там до отбоя. Где движутся российские беспилотники, следит 24 Канал.

Где летят "Шахеды"?

В каких областях раздается тревога: смотрите на карте

 

21:30, 24 августа

Мониторы сообщают о пусках "Шахедов" из Миллерово.

21:17, 24 августа

Сумщина (Роменский район) – угроза ударных БпЛА.

20:57, 24 августа

Сумщина (Сумской и Ахтырский районы) – угроза ударных БпЛА.

20:51, 24 августа

Запорожская область – угроза ударных БпЛА.

19:50, 24 августа

Мониторы сообщают о пусках "Шахедов" из Приморско-Ахтарска.

19:30, 24 августа

Полтавщина (Лубенский район) – угроза ударных БпЛА.