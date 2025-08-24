Укр Рус
24 Канал Новини України Росія знову тероризує Україну "Шахедами": де є загроза удару
24 серпня, 21:33
3

Росія знову тероризує Україну "Шахедами": де є загроза удару

Софія Рожик

Росія увечері 24 серпня знову атакує Україну "Шахедами". Повітряні сили попереджають про небезпеку низку областей.

Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття та перебувайте там до відбою. Де рухаються російські безпілотники, слідкує 24 Канал.

Дивіться також Під ударом – Курська АЕС, порт та НПЗ: дрони атакували низку регіонів Росії 

Де летять "Шахеди"?

У яких областях лунає тривога: дивіться на карті

 

22:12, 24 серпня

Донеччина – загроза ударних БпЛА.

21:30, 24 серпня

Монітори повідомляють про пуски "Шахедів" з Міллєрово.

21:17, 24 серпня

Сумщина (Роменський район) – загроза ударних БпЛА.

20:57, 24 серпня

Сумщина (Сумський та Охтирський райони) – загроза ударних БпЛА.

20:51, 24 серпня

Запорізька область – загроза ударних БпЛА.

19:50, 24 серпня

Монітори повідомляють про пуски "Шахедів" з Приморсько-Ахтарська.

19:30, 24 серпня

Полтавщина (Лубенський  район) – загроза ударних БпЛА.