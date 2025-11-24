Укр Рус
24 Канал Новости Украины Оккупанты снова запустили "Шахеды": какие области Украины под угрозой атаки
24 ноября, 20:54
3

Оккупанты снова запустили "Шахеды": какие области Украины под угрозой атаки

Ирина Марцияш

Россия вечером 24 ноября снова запустила на нашу страну "Шахеды". В части областей объявили из-за этого воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, находиться в укрытиях.

Смотрите также Взрывы прогремели в Одессе: из-за российской атаки в нескольких районах пропал свет

В каких регионах Украины угроза вражеского удара?

 
21:16, 24 ноября

Новые группы БпЛА на востоке Харьковщины, курсом на запад.

20:37, 24 ноября

Новые группы БпЛА на севере Харьковщины, курсом на юг.

20:10, 24 ноября

Одесса – в районе города вражеский БпЛА.

19:43, 24 ноября

БпЛА на востоке Полтавщины, курсом на запад.

19:25, 24 ноября

БпЛА в центральной части Харьковщины, курсом на юг.

18:57, 24 ноября

БпЛА в южной части Черкасской области, курс юго-западный.

18:47, 24 ноября

Одесса – в районе города вражеские БпЛА.

18:46, 24 ноября

БпЛА на севере Харьковщины, курсом на юг.

18:30, 24 ноября

Группа БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область (Черноморск)!