Оккупанты снова запустили "Шахеды": какие области Украины под угрозой атаки

Россия вечером 24 ноября снова запустила на нашу страну "Шахеды". В части областей объявили из-за этого воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, находиться в укрытиях. Смотрите также Взрывы прогремели в Одессе: из-за российской атаки в нескольких районах пропал свет В каких регионах Украины угроза вражеского удара? 21:16, 24 ноября Новые группы БпЛА на востоке Харьковщины, курсом на запад. 20:37, 24 ноября Новые группы БпЛА на севере Харьковщины, курсом на юг. 20:10, 24 ноября Одесса – в районе города вражеский БпЛА. 19:43, 24 ноября БпЛА на востоке Полтавщины, курсом на запад. 19:25, 24 ноября БпЛА в центральной части Харьковщины, курсом на юг. 18:57, 24 ноября БпЛА в южной части Черкасской области, курс юго-западный. 18:47, 24 ноября Одесса – в районе города вражеские БпЛА. 18:46, 24 ноября БпЛА на севере Харьковщины, курсом на юг. 18:30, 24 ноября Группа БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область (Черноморск)!