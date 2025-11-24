Оккупанты снова запустили "Шахеды": какие области Украины под угрозой атаки
Россия вечером 24 ноября снова запустила на нашу страну "Шахеды". В части областей объявили из-за этого воздушную тревогу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, находиться в укрытиях.
В каких регионах Украины угроза вражеского удара?
Новые группы БпЛА на востоке Харьковщины, курсом на запад.
Новые группы БпЛА на севере Харьковщины, курсом на юг.
Одесса – в районе города вражеский БпЛА.
БпЛА на востоке Полтавщины, курсом на запад.
БпЛА в центральной части Харьковщины, курсом на юг.
БпЛА в южной части Черкасской области, курс юго-западный.
Одесса – в районе города вражеские БпЛА.
БпЛА на севере Харьковщины, курсом на юг.
Группа БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область (Черноморск)!