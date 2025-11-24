Окупанти знову запустили "Шахеди": які області України під загрозою атаки

Росія ввечері 24 листопада знову запустила на нашу країну "Шахеди". В частині областей оголосили через це повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, перебувати в укриттях.

В яких регіонах України загроза ворожого удару?