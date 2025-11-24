Окупанти знову запустили "Шахеди": які області України під загрозою атаки
Росія ввечері 24 листопада знову запустила на нашу країну "Шахеди". В частині областей оголосили через це повітряну тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, перебувати в укриттях.
В яких регіонах України загроза ворожого удару?
Нові групи БпЛА на півночі Харківщини, курсом на південь. Одеса – в районі міста ворожий БпЛА. БпЛА на сході Полтавщини, курсом на захід. БпЛА в центральній частині Харківщини, курсом на південь. БпЛА в південній частині Черкащини, курс південно-західний. Одеса – в районі міста ворожі БпЛА. БпЛА на півночі Харківщини, курсом на південь. Група БпЛА із акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Чорноморськ)!
