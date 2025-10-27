Укр Рус
24 Канал Новости Украины Окупанти знову запустили "Шахеди": куди рухаються ворожі БпЛА
27 октября, 17:36
2

Оккупанты снова запустили "Шахеды": куда движутся вражеские БпЛА

Ирина Марцияш

Армия Кремля вечером 27 октября запустила по Украине свои ударные БпЛА. Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога и есть угроза атаки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Куда движутся "Шахеды"?

 

17:24, 27 октября

Группа БПЛА на севере Харьковщины, курсом на Богодухов.

17:22, 27 октября

В воздушном пространстве фиксируют вражеский БПЛА с севера курсом на Чернигов.

16:11, 27 октября

БпЛА к востоку от Чернигова, курс на юг.