Оккупанты снова запустили "Шахеды": куда движутся вражеские БпЛА

Армия Кремля вечером 27 октября запустила по Украине свои ударные БпЛА. Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога и есть угроза атаки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Куда движутся "Шахеды"?