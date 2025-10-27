Укр Рус
24 Канал Новини України Окупанти знову запустили "Шахеди": куди рухаються ворожі БпЛА
27 жовтня, 17:36
2

Окупанти знову запустили "Шахеди": куди рухаються ворожі БпЛА

Ірина Марціяш

Армія Кремля ввечері 27 жовтня запустила по Україні свої ударні БпЛА. Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога і є загроза атаки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також Ворог атакував Запорізький район безпілотниками: без електрики понад 1700 абонентів 

Куди рухаються "Шахеди"?

 

17:24, 27 жовтня

Група БпЛА на півночі Харківщини, курсом на Богодухів.

17:22, 27 жовтня

В повітряному просторі фіксують ворожий БпЛА з півночі курсом на Чернігів.

16:11, 27 жовтня

БпЛА на схід від Чернігова, курс на південь.