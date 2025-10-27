Окупанти знову запустили "Шахеди": куди рухаються ворожі БпЛА
Армія Кремля ввечері 27 жовтня запустила по Україні свої ударні БпЛА. Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога і є загроза атаки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Куди рухаються "Шахеди"?
Група БпЛА на півночі Харківщини, курсом на Богодухів. В повітряному просторі фіксують ворожий БпЛА з півночі курсом на Чернігів. БпЛА на схід від Чернігова, курс на південь.
