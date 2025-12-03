Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россия снова запустила "Шахеды": в каких областях объявлена воздушная тревога
3 декабря, 19:19
4

Россия снова запустила "Шахеды": в каких областях объявлена воздушная тревога

Анастасия Безейко

Вечером среды, 3 декабря, российские военные в очередной раз запустили ударные беспилотники. Из-за этого в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.

Об опасности предупредили в Воздушных силах ВСУ. Подробнее о движении вражеских дронов – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также "Железный купол" с ИИ для Европы: что это за система и сможет ли защитить города от ракет и дронов

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Куда летят "Шахеды"?

 

19:53, 03 декабря

БпЛА с Полтавщины на Днепропетровщину, направление – Павлоград.

19:52, 03 декабря

БпЛА на границе Днепропетровщины и Запорожья, курс на запад.

19:17, 03 декабря

Интерактивная карта воздушных тревог

19:16, 03 декабря

БпЛА на Днепропетровщине, направление – Павлоград.

18:36, 03 декабря

БпЛА в Лозовском районе Харьковщины, курс – юго-восточный.

17:53, 03 декабря

БпЛА с Сумщины и Харьковщины – курсом на Полтавщину.

17:50, 03 декабря

БпЛА на Сумщине в направлении Ахтырки.

17:33, 03 декабря

БпЛА в Богодуховском районе Харьковщины, направление – Богодухов.

16:31, 03 декабря

БпЛА на Днепропетровщине, направление – Павлоград с юга.