Россия снова запустила "Шахеды": в каких областях объявлена воздушная тревога
Вечером среды, 3 декабря, российские военные в очередной раз запустили ударные беспилотники. Из-за этого в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.
Об опасности предупредили в Воздушных силах ВСУ. Подробнее о движении вражеских дронов – читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также "Железный купол" с ИИ для Европы: что это за система и сможет ли защитить города от ракет и дронов
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Куда летят "Шахеды"?
БпЛА с Полтавщины на Днепропетровщину, направление – Павлоград. БпЛА на границе Днепропетровщины и Запорожья, курс на запад. БпЛА на Днепропетровщине, направление – Павлоград. БпЛА в Лозовском районе Харьковщины, курс – юго-восточный. БпЛА с Сумщины и Харьковщины – курсом на Полтавщину. БпЛА на Сумщине в направлении Ахтырки. БпЛА в Богодуховском районе Харьковщины, направление – Богодухов. БпЛА на Днепропетровщине, направление – Павлоград с юга.
Интерактивная карта воздушных тревог
БпЛА с Полтавщины на Днепропетровщину, направление – Павлоград.
БпЛА на границе Днепропетровщины и Запорожья, курс на запад.
БпЛА на Днепропетровщине, направление – Павлоград.
БпЛА в Лозовском районе Харьковщины, курс – юго-восточный.
БпЛА с Сумщины и Харьковщины – курсом на Полтавщину.
БпЛА на Сумщине в направлении Ахтырки.
БпЛА в Богодуховском районе Харьковщины, направление – Богодухов.
БпЛА на Днепропетровщине, направление – Павлоград с юга.