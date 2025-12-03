Росія знову запустила "Шахеди": у яких областях оголошено повітряну тривогу
Увечері середи, 3 грудня, російські військові вкотре запустили ударні безпілотники. Через це в низці областей України оголосили повітряну тривогу.
Про небезпеку попередили в Повітряних силах ЗСУ. Детальніше про рух ворожих дронів – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Куди летять "Шахеди"?
БпЛА з Полтавщини на Дніпропетровщину, напрямок – Павлоград. БпЛА на межі Дніпропетровщини та Запоріжжя, курс на захід. БпЛА на Дніпропетровщині, напрямок – Павлоград. БпЛА в Лозівському районі Харківщини, курс – південно-східний. БпЛА з Сумщини та Харківщини – курсом на Полтавщину. БпЛА на Сумщині в напрямку Охтирки. БпЛА в Богодухівському районі Харківщини, напрямок – Богодухів. БпЛА на Дніпропетровщині, напрямок – Павлоград з півдня.
