Укр Рус
24 Канал Новини України Росія знову запустила "Шахеди": у яких областях оголошено повітряну тривогу
3 грудня, 19:19
4

Росія знову запустила "Шахеди": у яких областях оголошено повітряну тривогу

Анастасія Безейко

Увечері середи, 3 грудня, російські військові вкотре запустили ударні безпілотники. Через це в низці областей України оголосили повітряну тривогу.

Про небезпеку попередили в Повітряних силах ЗСУ. Детальніше про рух ворожих дронів – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також "Залізний купол" з ШІ для Європи: що це за система і чи зможе захистити міста від ракет і дронів 

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Куди летять "Шахеди"?

 

19:53, 03 грудня

БпЛА з Полтавщини на Дніпропетровщину, напрямок – Павлоград.

19:52, 03 грудня

БпЛА на межі Дніпропетровщини та Запоріжжя, курс на захід.

19:17, 03 грудня

Інтерактивна карта повітряних тривог

19:16, 03 грудня

БпЛА на Дніпропетровщині, напрямок – Павлоград.

18:36, 03 грудня

БпЛА в Лозівському районі Харківщини, курс – південно-східний.

17:53, 03 грудня

БпЛА з Сумщини та Харківщини – курсом на Полтавщину.

17:50, 03 грудня

БпЛА на Сумщині в напрямку Охтирки.

17:33, 03 грудня

БпЛА в Богодухівському районі Харківщини, напрямок – Богодухів.

16:31, 03 грудня

БпЛА на Дніпропетровщині, напрямок – Павлоград з півдня.