Ночью Украину атаковали более 100 вражеских дронов: как отработала ПВО

В ночь на 30 ноября российские войска в очередной раз атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 104 вражеских БпЛА.

Чем российские войска атаковали Украину?

Для атаки россияне применили две баллистические ракеты "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма и 122 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Гвардейское.

Около 75 из этих дронов составляли именно "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 104 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны,

– сообщили Воздушные силы ВСУ.

На 13 локациях зафиксировали попадание баллистических ракет и 18 ударных БпЛА, еще на 2 локациях – падение сбитых (обломки).

Какие регионы пострадали в результате удара?