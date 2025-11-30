Вночі Україну атакували понад 100 ворожих дронів: як відпрацювала ППО
- Вночі 30 листопада російські війська атакували Україну балістичними ракетами та 122 ударними дронами, з яких близько 75 були "Шахеди".
- Сили протиповітряної оборони України знешкодили 104 ворожі дрони на півночі, півдні та сході країни.
В ніч на 30 листопада російські війська вкотре атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 104 ворожі БпЛА.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Чим російські війська атакували Україну?
Для атаки росіяни застосували дві балістичні ракети "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму та 122 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотники інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ та Гвардійське.
Близько 75 із цих дронів становили саме "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 104 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни,
– повідомили Повітряні сили ЗСУ.
На 13 локаціях зафіксували влучання балістичних ракет та 18 ударних БпЛА, ще на 2 локаціях – падіння збитих (уламки).
Які регіони постраждали внаслідок удару?
Пізно ввечері 29 листопада російська армія атакувала "Шахедами" Вишгород у Київській області. Внаслідок атаки виникла пожежа і часткове руйнування у багатоповерхівці: полум'я охопило квартири з 1-го по 6-й поверх будинку.
Внаслідок ворожого удару постраждали 19 людей, серед них четверо дітей. Наразі їм надають усю необхідну допомогу. На жаль, у Вишгороді також є загиблий.
На Київщині також зафіксовано загоряння та руйнування приватних будинків, пошкоджено припарковані автомобілі. Наразі триває ліквідація пожежі на одному з промислових підприємств міста.