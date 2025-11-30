Вночі Україну атакували понад 100 ворожих дронів: як відпрацювала ППО

В ніч на 30 листопада російські війська вкотре атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 104 ворожі БпЛА.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Чим російські війська атакували Україну?

Для атаки росіяни застосували дві балістичні ракети "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму та 122 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотники інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ та Гвардійське.

Близько 75 із цих дронів становили саме "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 104 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни,

– повідомили Повітряні сили ЗСУ.

На 13 локаціях зафіксували влучання балістичних ракет та 18 ударних БпЛА, ще на 2 локаціях – падіння збитих (уламки).

Які регіони постраждали внаслідок удару?