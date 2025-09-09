Россия уже начала новую атаку "Шахедами": где есть угроза удара
Россия днем 9 сентября уже начала новую атаку "Шахедами". Воздушные силы предупреждают об опасности ряд областей.
Если в вашем регионе объявлена воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и направляйтесь в укрытие! Где движутся вражеские беспилотники, следит 24 Канал.
Где летят "Шахеды"?
Где раздается воздушная тревога: смотрите на карте
Вражеский БпЛА с Черниговщины на Киевщину (Броварской район). Вражеский БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении. Вражеский БпЛА с Черниговщины на Киевщину (Броварской район). Чернигов – угроза применения врагом ударных БпЛА. Вышгородский район (Киевщина) – угроза применения врагом ударных БпЛА.
