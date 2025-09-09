Укр Рус
9 сентября, 16:23
Россия уже начала новую атаку "Шахедами": где есть угроза удара

София Рожик

Россия днем 9 сентября уже начала новую атаку "Шахедами". Воздушные силы предупреждают об опасности ряд областей.

Если в вашем регионе объявлена воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и направляйтесь в укрытие! Где движутся вражеские беспилотники, следит 24 Канал.

Где летят "Шахеды"?

 

Где раздается воздушная тревога: смотрите на карте

16:33, 09 сентября

Вражеский БпЛА с Черниговщины на Киевщину (Броварской район).

16:27, 09 сентября

Вражеский БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении.

15:20, 09 сентября

Вражеский БпЛА с Черниговщины на Киевщину (Броварской район).

14:44, 09 сентября

Чернигов – угроза применения врагом ударных БпЛА.

14:14, 09 сентября

Вышгородский район (Киевщина) – угроза применения врагом ударных БпЛА.