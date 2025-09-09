Росія вдень 9 вересня уже почала нову атаку "Шахедами". Повітряні сили попереджають про небезпеку низку областей.

Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття! Де рухаються ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.

Дивіться також Навіть Ізраїль пропускає удари: військовий експерт оцінив ефективність української ППО

Де летять "Шахеди"?

Де лунає повітряна тривога: дивіться на карті