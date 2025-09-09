Укр Рус
9 вересня, 16:23
Росія вже почала нову атаку "Шахедами": де є загроза удару

Софія Рожик

Росія вдень 9 вересня уже почала нову атаку "Шахедами". Повітряні сили попереджають про небезпеку низку областей.

Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття! Де рухаються ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.

Де летять "Шахеди"?

 

Де лунає повітряна тривога: дивіться на карті

16:33, 09 вересня

Ворожий БпЛА з Чернігівщини на Київщину (Броварський район).

16:27, 09 вересня

Ворожий БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.

15:20, 09 вересня

Ворожий БпЛА з Чернігівщини на Київщину (Броварський район).

14:44, 09 вересня

Чернігів – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

14:14, 09 вересня

Вишгородський район (Київщина) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.