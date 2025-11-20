Укр Рус
20 ноября, 23:26
13

Россия в очередной раз запустила "Шахеды": где объявлена опасность

Анастасия Безейко

Вечером четверга, 20 ноября, российские военные в очередной раз запустили беспилотники. Из-за этого в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.

Об опасности предупредили в Воздушных силах ВСУ. Подробнее о движении вражеских дронов – читайте в материале 24 Канала.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Куда летят "Шахеды"?

 

23:42, 20 ноября

Обновления по движению БпЛА

  • БпЛА в центральной части Харьковщины – в направлении Змиева, Златополя;
  • БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс – Чаплино, Покровское;
  • БпЛА в Донецкой области в направлении на / через Александровку, курс – юг Харьковщины и в направлении Краматорска с севера;
  • БпЛА на границе Сумщины и Черниговщины – в направлении на/из Понорицу;
  • БпЛА из акватории Черного моря – курсом на/из Одессу/Черноморск, Южное и Очаков/Коблево.
23:22, 20 ноября

Где объявлена воздушная тревога?

23:15, 20 ноября

Новая группа БпЛА на Донетчину из ВОТ.

23:02, 20 ноября

БпЛА из акватории Черного моря – курсом на/поз Одессу/Черноморск, Очаков/Коблево.

22:47, 20 ноября

БпЛА в акватории Черного моря – курсом на Одесскую/Николаевскую область.

22:22, 20 ноября

Обновления по движению дронов

  • БпЛА на юге Харьковщины – в направлении н.п. Краснопавловка, Орелька, Златополь;
  • БпЛА на границе Сумщины и Черниговщины – курсом на/из н.п. Короп;
  • БпЛА на севере Черниговщины – в направлении на/из н.п. Городня.
22:02, 20 ноября

БпЛА на западе Донетчины – курсом на юг Харьковщины.

21:44, 20 ноября

БпЛА на северо-востоке Черниговщины – в направлении на/из Новгород-Северский, Семеновку, Холмы.

21:29, 20 ноября

БпЛА на Харьковщине – в направлении на/поз Златополь, Орельку.

20:13, 20 ноября

БпЛА на севере Сумщины – курсом на запад.

20:11, 20 ноября

  • БпЛА на Харьковщине – в направлении на/из Лозовую, Краснопавловку, Харьков;
  • БпЛА на Днепропетровщине – в направлении на/из Самар с юго-востока;
  • БпЛА на юге Сумщины и северо-востоке Харьковщины – курсом на Полтавщину.
19:41, 20 ноября

Обновления по движению БпЛА

  • БпЛА на востоке, юге и центре Сумщины – курсом на Боромлю, Конотоп, Зеньков (Полтавщина).
  • БпЛА на северо-востоке Полтавщины – курсом на Зеньков, Полтаву.
  • БпЛА на северо-востоке Днепропетровщины – курсом на Полтавщину.
  • БпЛА на востоке Харьковщины – курсом на Днепропетровщину.
18:59, 20 ноября

БпЛА из Курской области России – курсом на Сумы.

18:26, 20 ноября

  • БпЛА на востоке Сумщины – курсом на Лебедин.
  • БпЛА на севере Полтавщины – курсом на Диканьку, Полтаву.
  • БпЛА на востоке Днепропетровщины, юге Харьковщины – курсом на Павлоград.
17:52, 20 ноября

БпЛА на юге и севере Сумщины – курсом на Полтавщину, Черниговщину.

17:41, 20 ноября

17:08, 20 ноября

БпЛА на Павлоград с севера!

17:00, 20 ноября

  • БпЛА на Днепр – с юго-востока.
  • БпЛА на севере Черниговщины – в направлении Куликовки.
16:50, 20 ноября

  • БпЛА на востоке Днепропетровщины – курсом на Павлоград, Синельниково.
  • БпЛА на юге Днепропетровщины – курсом на север.

 