Россия в очередной раз запустила "Шахеды": где объявлена опасность
Вечером четверга, 20 ноября, российские военные в очередной раз запустили беспилотники. Из-за этого в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.
Об опасности предупредили в Воздушных силах ВСУ. Подробнее о движении вражеских дронов – читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также Операторы Шахедов: кто такие “Сталинские Соколы” и почему это подразделение РФ стало символом дроновых атак?
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Куда летят "Шахеды"?
Новая группа БпЛА на Донетчину из ВОТ. БпЛА из акватории Черного моря – курсом на/поз Одессу/Черноморск, Очаков/Коблево. БпЛА в акватории Черного моря – курсом на Одесскую/Николаевскую область. БпЛА на западе Донетчины – курсом на юг Харьковщины. БпЛА на северо-востоке Черниговщины – в направлении на/из Новгород-Северский, Семеновку, Холмы. БпЛА на Харьковщине – в направлении на/поз Златополь, Орельку. БпЛА на севере Сумщины – курсом на запад. БпЛА из Курской области России – курсом на Сумы. БпЛА на юге и севере Сумщины – курсом на Полтавщину, Черниговщину. БпЛА на Павлоград с севера!
Обновления по движению БпЛА
Где объявлена воздушная тревога?
Обновления по движению дронов
Обновления по движению БпЛА
Новая группа БпЛА на Донетчину из ВОТ.
БпЛА из акватории Черного моря – курсом на/поз Одессу/Черноморск, Очаков/Коблево.
БпЛА в акватории Черного моря – курсом на Одесскую/Николаевскую область.
БпЛА на западе Донетчины – курсом на юг Харьковщины.
БпЛА на северо-востоке Черниговщины – в направлении на/из Новгород-Северский, Семеновку, Холмы.
БпЛА на Харьковщине – в направлении на/поз Златополь, Орельку.
БпЛА на севере Сумщины – курсом на запад.
БпЛА из Курской области России – курсом на Сумы.
БпЛА на юге и севере Сумщины – курсом на Полтавщину, Черниговщину.
БпЛА на Павлоград с севера!