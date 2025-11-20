Россия в очередной раз запустила "Шахеды": где объявлена опасность

Вечером четверга, 20 ноября, российские военные в очередной раз запустили беспилотники. Из-за этого в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.

Об опасности предупредили в Воздушных силах ВСУ. Подробнее о движении вражеских дронов – читайте в материале 24 Канала.

Куда летят "Шахеды"?