24 Канал Новини України Росія вкотре запустила "Шахеди": де оголошено небезпеку
20 листопада, 23:26
11

Росія вкотре запустила "Шахеди": де оголошено небезпеку

Анастасія Безейко

Увечері четверга, 20 листопада, російські військові вкотре запустили безпілотники. Через це в низці областей України оголосили повітряну тривогу.

Про небезпеку попередили в Повітряних силах ЗСУ. Детальніше про рух ворожих дронів – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Куди летять "Шахеди"?

 

23:22, 20 листопада

Де оголошено повітряну тривогу?

23:15, 20 листопада

Нова група БпЛА на Донеччину з ТОТ.

23:02, 20 листопада

БпЛА з акваторії Чорного моря – курсом на/повз Одесу/Чорноморськ, Очаків/Коблеве.

22:47, 20 листопада

БпЛА в акваторії Чорного моря – курсом на Одещину/Миколаївщину.

22:22, 20 листопада

Оновлення щодо руху дронів

  • БпЛА на півдні Харківщини – в напрямку н.п. Краснопавлівка, Орілька, Златопіль;
  • БпЛА на межі Сумщини і Чернігівщини – курсом на/повз н.п. Короп;
  • БпЛА на півночі Чернігівщини – в напрямку на/повз н.п. Городня.
22:02, 20 листопада

БпЛА на заході Донеччини – курсом на південь Харківщини.

21:44, 20 листопада

БпЛА на північному сході Чернігівщини – у напрямку на/повз Новгород-Сіверський, Семенівку, Холми.

21:29, 20 листопада

БпЛА на Харківщині – в напрямку на/повз Златопіль, Орільку.

20:13, 20 листопада

БпЛА на півночі Сумщини – курсом на захід.

20:11, 20 листопада

  • БпЛА на Харківщині – в напрямку на/повз Лозову, Краснопавлівку, Харків;
  • БпЛА на Дніпропетровщині – в напрямку на/повз Самар з південного сходу;
  • БпЛА на півдні Сумщини та північному сході Харківщини – курсом на Полтавщину.
19:41, 20 листопада

Оновлення щодо руху БпЛА

  • БпЛА на сході, півдні та центрі Сумщини – курсом на Боромлю, Конотоп, Зіньків (Полтавщина).
  • БпЛА на північному сході Полтавщини – курсом на Зіньків, Полтаву.
  • БпЛА на північному сході Дніпропетровщини – курсом на Полтавщину.
  • БпЛА на сході Харківщини – курсом на Дніпропетровщину.
18:59, 20 листопада

БпЛА з Курської області Росії – курсом на Суми.

18:26, 20 листопада

  • БпЛА на сході Сумщини – курсом на Лебедин.
  • БпЛА на півночі Полтавщини – курсом на Диканьку, Полтаву.
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини, півдні Харківщини – курсом на Павлоград.
17:52, 20 листопада

БпЛА на півдні та півночі Сумщини – курсом на Полтавщину, Чернігівщину.

17:41, 20 листопада

БпЛА з Курської області Росії – на Сумщину.

17:08, 20 листопада

БпЛА на Павлоград з півночі!

17:00, 20 листопада

  • БпЛА на Дніпро – з південного сходу.
  • БпЛА на півночі Чернігівщини – у напрямку Куликівки.
16:50, 20 листопада

  • БпЛА на сході Дніпропетровщини – курсом на Павлоград, Синельникове.
  • БпЛА на півдні Дніпропетровщини – курсом на північ.

 