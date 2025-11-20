Про небезпеку попередили в Повітряних силах ЗСУ. Детальніше про рух ворожих дронів – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Куди летять "Шахеди"?
Нова група БпЛА на Донеччину з ТОТ. БпЛА з акваторії Чорного моря – курсом на/повз Одесу/Чорноморськ, Очаків/Коблеве. БпЛА в акваторії Чорного моря – курсом на Одещину/Миколаївщину. БпЛА на заході Донеччини – курсом на південь Харківщини. БпЛА на північному сході Чернігівщини – у напрямку на/повз Новгород-Сіверський, Семенівку, Холми. БпЛА на Харківщині – в напрямку на/повз Златопіль, Орільку. БпЛА на півночі Сумщини – курсом на захід. БпЛА з Курської області Росії – курсом на Суми. БпЛА на півдні та півночі Сумщини – курсом на Полтавщину, Чернігівщину. БпЛА з Курської області Росії – на Сумщину. БпЛА на Павлоград з півночі!
Де оголошено повітряну тривогу?
Оновлення щодо руху дронів
Оновлення щодо руху БпЛА
Нова група БпЛА на Донеччину з ТОТ.
БпЛА з акваторії Чорного моря – курсом на/повз Одесу/Чорноморськ, Очаків/Коблеве.
БпЛА в акваторії Чорного моря – курсом на Одещину/Миколаївщину.
БпЛА на заході Донеччини – курсом на південь Харківщини.
БпЛА на північному сході Чернігівщини – у напрямку на/повз Новгород-Сіверський, Семенівку, Холми.
БпЛА на Харківщині – в напрямку на/повз Златопіль, Орільку.
БпЛА на півночі Сумщини – курсом на захід.
БпЛА з Курської області Росії – курсом на Суми.
БпЛА на півдні та півночі Сумщини – курсом на Полтавщину, Чернігівщину.
БпЛА з Курської області Росії – на Сумщину.
БпЛА на Павлоград з півночі!