24 Канал Новости Украины Россия продолжает атаковать Украину: где сейчас тревога
16 августа, 22:37
Россия продолжает атаковать Украину: где сейчас тревога

Ирина Чеботникова

Несмотря на якобы предварительное соглашение о перемирии в воздухе, о чем писали иностранные СМИ, Россия не прекращает обстрелы. Вечером 16 августа враг пускает "Шахеды" и баллистику.

24 Канал собрал детали. Если в вашем регионе тревога – пройдите в укрытие!

Где сейчас тревога и где летят "Шахеды" и ракеты вечером 16 августа?

 

22:38, 16 августа

КАБы на Донецкую область.

22:33, 16 августа

Ударные БпЛА с Днепропетровщины на Донетчину.

22:28, 16 августа

Вражеский БпЛА курсом на Чернигов.

22:19, 16 августа

Взрывы в Павлограде.

22:18, 16 августа

КАБы на Сумщину.

22:17, 16 августа

Скоростная цель с востока на Днепропетровщину.

22:14, 16 августа

Угроза применения баллистического вооружения с востока.

22:13, 16 августа

Несколько групп БпЛА мимо Запорожской области на Днепропетровщину (Синельниковский район).

21:53, 16 августа

Запорожская область – угроза ударных БпЛА.

20:42, 16 августа

Вражеский БПЛА курсом на Сумы.

19:53, 16 августа

Вражеский БпЛА с севера курсом на Чернигов.