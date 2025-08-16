Укр Рус
16 серпня, 22:37
Росія продовжує атакувати Україну: де зараз тривога

Ірина Чеботнікова

Попри нібито попередню угоду про перемир'я в повітрі, про що писали іноземні ЗМІ, Росія не припиняє обстріли. Увечері 16 серпня ворог пускає "Шахеди" та балістику.

Де зараз тривога та де летять "Шахеди" і ракети увечері 16 серпня?

 

22:38, 16 серпня

КАБи на Донеччину.

22:33, 16 серпня

Ударні БпЛА з Дніпропетровщини на Донеччину.

22:28, 16 серпня

Ворожий БпЛА курсом на Чернігів.

22:19, 16 серпня

Вибухи у Павлограді.

22:18, 16 серпня

КАБи на Сумщину.

22:17, 16 серпня

Швидкісна ціль зі сходу на Дніпропетровщину.

22:14, 16 серпня

Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

22:13, 16 серпня

Декілька груп БпЛА повз Запорізьку область на Дніпропетровщину (Синельниківський район).

21:53, 16 серпня

Запорізька область – загроза ударних БпЛА.

20:42, 16 серпня

Ворожий БпЛА курсом на Суми.

19:53, 16 серпня

Ворожий БпЛА з півночі курсом на Чернігів.