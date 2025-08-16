Попри нібито попередню угоду про перемир'я в повітрі, про що писали іноземні ЗМІ, Росія не припиняє обстріли. Увечері 16 серпня ворог пускає "Шахеди" та балістику.

24 Канал зібрав деталі. Якщо у вашому регіоні тривога – пройдіть в укриття!

Дивіться також "Летючий Чорнобиль": що відомо про ядерні ракети "Буревестник", якими залякує Росія

Де зараз тривога та де летять "Шахеди" і ракети увечері 16 серпня?