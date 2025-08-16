Росія продовжує атакувати Україну: де зараз тривога
Попри нібито попередню угоду про перемир'я в повітрі, про що писали іноземні ЗМІ, Росія не припиняє обстріли. Увечері 16 серпня ворог пускає "Шахеди" та балістику.
24 Канал зібрав деталі. Якщо у вашому регіоні тривога – пройдіть в укриття!
Де зараз тривога та де летять "Шахеди" і ракети увечері 16 серпня?
КАБи на Донеччину. Ударні БпЛА з Дніпропетровщини на Донеччину. Ворожий БпЛА курсом на Чернігів. Вибухи у Павлограді. КАБи на Сумщину. Швидкісна ціль зі сходу на Дніпропетровщину. Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу. Декілька груп БпЛА повз Запорізьку область на Дніпропетровщину (Синельниківський район). Запорізька область – загроза ударних БпЛА. Ворожий БпЛА курсом на Суми. Ворожий БпЛА з півночі курсом на Чернігів.
