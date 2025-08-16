24 Канал собрал детали. Если в вашем регионе тревога – пройдите в укрытие!
Где сейчас тревога и где летят "Шахеды" и ракеты вечером 16 августа?
КАБы на Донецкую область. Ударные БпЛА с Днепропетровщины на Донетчину. Вражеский БпЛА курсом на Чернигов. Взрывы в Павлограде. КАБы на Сумщину. Скоростная цель с востока на Днепропетровщину. Угроза применения баллистического вооружения с востока. Несколько групп БпЛА мимо Запорожской области на Днепропетровщину (Синельниковский район). Запорожская область – угроза ударных БпЛА. Вражеский БПЛА курсом на Сумы. Вражеский БпЛА с севера курсом на Чернигов.
