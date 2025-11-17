Оккупанты били по Украине 128 дронами и 2 "Искандерами": сколько целей уничтожено
- Российская армия атаковала Украину 128 дронами и 2 ракетами "Искандер".
- Противовоздушная оборона Украины уничтожила 91 дрон, а также зафиксировано попадание на 17 локациях.
Российская армия атаковала Украину 130 воздушными целями, среди которых были дроны и 2 ракеты типа "Искандер". По вражеским средствам поражения работала противовоздушная оборона.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
К теме Россия атаковала энергообъект ДТЭК в Одесской области – более 30 тысяч семей без света
Как отработала ПВО по российским дронам ночью?
В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 17 ноября (с 20:00 16 ноября) противник атаковал Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области России и 128 ударными БПЛА типа "Шахед", Гербера и беспилотниками других типов с направлений:
- Курск;
- Брянск;
- Миллерово;
- Приморско-Ахтарск в России;
- Чауда – ТОТ АР Крым.
Около 80 из примененных оккупантами дронов – "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 91 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,
– отметили военные.
Работа ПВО ночью 17 ноября / Инфографика Воздушных сил ВСУ
Также зафиксировано попадание 32 ударных БПЛА на 15 локациях, а также двух баллистических ракет на 2 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – резюмировали в Воздушных силах.
Где зафиксированы попадания из-за вражеских атак?
Российские войска в ночь на 17 ноября нанесли ракетный удар по Балаклее. В результате этого погибли 3 человека, пострадали 13 человек, среди них 4 ребенка, также были обесточивания, повреждения жилых домов, детского сада, автомобилей.
В Одесской области из-за вражеской атаки вспыхнули пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры. Известно о пострадавшем.
Также утром 17 ноября взрывы слышали в Запорожской области. Там работала противовоздушная оборона по вражеским целям.