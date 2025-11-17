Оккупанты били по Украине 128 дронами и 2 "Искандерами": сколько целей уничтожено

Российская армия атаковала Украину 130 воздушными целями, среди которых были дроны и 2 ракеты типа "Искандер". По вражеским средствам поражения работала противовоздушная оборона.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Как отработала ПВО по российским дронам ночью?

В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 17 ноября (с 20:00 16 ноября) противник атаковал Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области России и 128 ударными БПЛА типа "Шахед", Гербера и беспилотниками других типов с направлений:

Курск;

Брянск;

Миллерово;

Приморско-Ахтарск в России;

Чауда – ТОТ АР Крым.

Около 80 из примененных оккупантами дронов – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 91 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,

Работа ПВО ночью 17 ноября / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Также зафиксировано попадание 32 ударных БПЛА на 15 локациях, а также двух баллистических ракет на 2 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – резюмировали в Воздушных силах.

Где зафиксированы попадания из-за вражеских атак?