Роль Китая ключевая: в ISW предупредили о росте массированных ударов по Украине
- 7 сентября Россия осуществила самую массированную атаку на Украину, применив 823 средства воздушного поражения.
- Россия расширяет производство ударных дронов благодаря поддержке Китая.
- Frontelligence Insight обнаружила, что многие дроны, которые Россия называет "отечественными", на самом деле имеют китайские детали.
7 сентября Россия осуществила самую массированную атаку на Украину, применив 823 средства воздушного поражения. Цель врага – выпускать осенью более 1000 дронов ежедневно. К сожалению, ударные возможности агрессора расширяются. Прежде всего, благодаря Китаю.
Вражеские удары по Украине будут только расти в масштабах, пока Россия сможет беспрепятственно наращивать производство "Шахедов". Это грозит уничтожением энергетической инфраструктуры Украины накануне и во время предстоящего зимнего сезона, передает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.
Как Китай помогает России разрушать Украину?
Известно, что оккупанты:
расширяют производство ударных дронов большой дальности, в частности благодаря поддержке со стороны Китая;
существенно нарастили внутреннее производство "Шахедов", включая "Герани" (российские аналоги Shahed), "Гарпии" (аналогами с китайскими компонентами) и "Герберы" (вариантами-обманками);
открыли новую производственную линию на Ижевском электромеханическом заводе, где уже изготавливают дроны "Гарпия";
вложили много средств в развитие и модернизацию завода "Шахедов" в Алабуге.
Россия все больше полагается на Китай в поставках компонентов для дронов и не смогла бы поддерживать нынешние темпы и объемы производства подобных "Шахедам" дронов без этих комплектующих.
Согласно недавнему расследованию украинской разведывательной организации Frontelligence Insight, дроновой завод в Алабуге зависит от Китая по меньшей мере в 41 комплектующей для производства ударных дронов. Среди них – двигатели, электроника, механические части, аккумуляторы, антенны, радиооборудование, углеволокно, карбюраторы и телекоммуникационные модули.
Frontelligence Insight также оценила, что многие из тех дронов, которые Россия называет "отечественными", на самом деле только собираются в России, ведь большинство их деталей – китайского производства.
Кремль также открыл отдельный логистический центр в Алабуге для приема и обработки грузовых поездов непосредственно из Китая, вероятно, с целью оптимизации поставок китайских компонентов для дронов.
Что известно о росте воздушной угрозы со стороны России?
- В украинской разведке заявили, что сейчас Россияя способна производить 2700 ударных беспилотников в месяц и неопределенное, но "значительное" количество дронов-обманок.
- До конца 2025 года Кремль планирует изготовить до двух миллионов FPV-дронов, а также десятки тысяч дронов-камикадзе и приманок.
- Агрессор запускает по Украине модернизированные "Шахеды", которыми может управлять онлайн из России, вести разведку и атаковать даже цели в движении,