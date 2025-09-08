7 вересня Росія здійснила наймасованішу атаку на Україну, застосувавши 823 засоби повітряного ураження. Мета ворога – випускати восени понад 1000 дронів щодня. На жаль, ударні можливості агресора розширюються. Передусім, завдяки Китаю.

Ворожі удари по Україні лише зростатимуть у масштабах, доки Росія зможе безперешкодно нарощувати виробництво "Шахедів". Це загрожує знищенням енергетичної інфраструктури України напередодні та під час майбутнього зимового сезону, передає 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни.

Як Китай допомагає Росії руйнувати Україну?

Відомо, що окупанти:

розширюють виробництво ударних дронів великої дальності, зокрема завдяки підтримці з боку Китаю;

суттєво наростили внутрішнє виробництво "Шахедів", включно з "Геранями" (російські аналоги Shahed), "Гарпіями" (аналогами з китайськими компонентами) та "Герберами" (варіантами-обманками);

відкрили нову виробничу лінію на Іжевському електромеханічному заводі, де вже виготовляють дрони "Гарпія";

вклали багато коштів у розвиток та модернізацію заводу "Шахедів" в Алабузі.

Росія усе більше покладається на Китай у постачанні компонентів для дронів і не змогла б підтримувати нинішні темпи та обсяги виробництва подібних до "Шахедів" дронів без цих комплектуючих.

Згідно з нещодавнім розслідуванням української розвідувальної організації Frontelligence Insight, дроновий завод в Алабузі залежить від Китаю щонайменше у 41 комплектуючій для виробництва ударних дронів. Серед них – двигуни, електроніка, механічні частини, акумулятори, антени, радіообладнання, вуглеволокно, карбюратори та телекомунікаційні модулі.

Frontelligence Insight також оцінила, що багато з тих дронів, які Росія називає "вітчизняними", насправді лише збираються в Росії, адже більшість їхніх деталей – китайського виробництва.

Кремль також відкрив окремий логістичний центр в Алабузі для приймання та обробки вантажних потягів безпосередньо з Китаю, імовірно, з метою оптимізації постачання китайських компонентів для дронів.

Що відомо про зростання повітряної загрози з боку Росії?