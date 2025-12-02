Летело несколько десятков БПЛА, есть попадания на 8 локациях: сколько вражеских целей сбили во время атаки

Россия в очередной раз атаковала Украину в ночь на 2 декабря. Враг выпустил 62 средства воздушного нападения.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Что известно об атаке по Украине 2 декабря?

В ночь на 2 декабря российские войска атаковали 62-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Оккупанты запускали воздушные цели с направлений:

Брянск,

Орел,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск – Россия,

Чауда – ТОТ АР Крыма и Донецка.

Более 35 из запущенных дронов – "Шахеды". Предварительно, по состоянию на утро сбито/подавлено 39 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 8 локациях,

– говорится в сообщении.

