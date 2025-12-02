Летело несколько десятков БПЛА, есть попадания на 8 локациях: сколько вражеских целей сбили во время атаки
- В ночь на 2 декабря россияне атаковали 62-мя ударными БпЛА.
- Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 8 локациях.
Россия в очередной раз атаковала Украину в ночь на 2 декабря. Враг выпустил 62 средства воздушного нападения.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Что известно об атаке по Украине 2 декабря?
В ночь на 2 декабря российские войска атаковали 62-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Оккупанты запускали воздушные цели с направлений:
- Брянск,
- Орел,
- Миллерово,
- Приморско-Ахтарск – Россия,
- Чауда – ТОТ АР Крыма и Донецка.
Более 35 из запущенных дронов – "Шахеды". Предварительно, по состоянию на утро сбито/подавлено 39 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 8 локациях,
– говорится в сообщении.
Предыдущая атака: основное
В понедельник, 1 декабря, россияне атаковали 89-ю ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и другими дронами.
Около 55 из запущенных дронов – "Шахеды". Силами ПВО сбито/подавлено 63 вражеских БпЛА.
По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 9 локациях.