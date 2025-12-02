Укр Рус
Летело несколько десятков БПЛА, есть попадания на 8 локациях: сколько вражеских целей сбили во время атаки
2 декабря, 09:18
2

Летело несколько десятков БПЛА, есть попадания на 8 локациях: сколько вражеских целей сбили во время атаки

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • В ночь на 2 декабря россияне атаковали 62-мя ударными БпЛА.
  • Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 8 локациях.

Россия в очередной раз атаковала Украину в ночь на 2 декабря. Враг выпустил 62 средства воздушного нападения.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Что известно об атаке по Украине 2 декабря?

В ночь на 2 декабря российские войска атаковали 62-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Оккупанты запускали воздушные цели с направлений:

  • Брянск,
  • Орел,
  • Миллерово,
  • Приморско-Ахтарск – Россия,
  • Чауда – ТОТ АР Крыма и Донецка.

Более 35 из запущенных дронов – "Шахеды". Предварительно, по состоянию на утро сбито/подавлено 39 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 8 локациях, 
– говорится в сообщении.

Предыдущая атака: основное

  • В понедельник, 1 декабря, россияне атаковали 89-ю ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и другими дронами.

  • Около 55 из запущенных дронов – "Шахеды". Силами ПВО сбито/подавлено 63 вражеских БпЛА.

  • По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 9 локациях.