Летіло кілька десятків БпЛА, є влучання на 8 локаціях: скільки ворожих цілей збили під час атаки
- У ніч на 2 грудня росіяни атакували 62-ма ударними БпЛА.
- Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 8 локаціях.
Росія вкотре атакувала Україну у ніч проти 2 грудня. Ворог випустив 62 засоби повітряного нападу.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Що відомо про атаку по Україні 2 грудня?
У ніч проти 2 грудня російські війська атакували 62 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів.
Окупанти запускали повітряні цілі з напрямків:
- Брянськ,
- Орел,
- Міллерово,
- Приморсько-Ахтарськ – Росія,
- Чауда – ТОТ АР Криму та Донецька.
Понад 35 із запущених дронів – "Шахеди". Попередньо, станом на ранок збито/подавлено 39 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.
Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 8 локаціях,
– ідеться в повідомленні.
Попередня атака: основне
В понеділок, 1 грудня, росіяни атакували 89-ма ударними БпЛА типу Shahed, ""Гербера"" та іншими дронами.
Близько 55 із запущених дронів – "Шахеди". Силами ППО збито/подавлено 63 ворожі БпЛА.
За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях.