Летіло кілька десятків БпЛА, є влучання на 8 локаціях: скільки ворожих цілей збили під час атаки

Росія вкотре атакувала Україну у ніч проти 2 грудня. Ворог випустив 62 засоби повітряного нападу.

Що відомо про атаку по Україні 2 грудня?

У ніч проти 2 грудня російські війська атакували 62 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів.

Окупанти запускали повітряні цілі з напрямків:

Брянськ,

Орел,

Міллерово,

Приморсько-Ахтарськ – Росія,

Чауда – ТОТ АР Криму та Донецька.

Понад 35 із запущених дронів – "Шахеди". Попередньо, станом на ранок збито/подавлено 39 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 8 локаціях,

– ідеться в повідомленні.

