В Украине началась очередная атака дронами-камикадхзе со стороны России. Вражеские дроны движутся с нескольких направлений, угрожая мирным городам и селам.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. В случае угрозы для вашего региона советуем находиться в безопасных местах.

Где пролетают российские дроны?

Карта воздушной тревоги в Украине: где существует опасность