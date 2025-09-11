Укр Рус
Россия запустила по Украине "Шахеды": где сейчас движутся вражеские БпЛА
11 сентября, 21:37
3

Россия запустила по Украине "Шахеды": где сейчас движутся вражеские БПЛА

Дарья Смородская

В Украине началась очередная атака дронами-камикадхзе со стороны России. Вражеские дроны движутся с нескольких направлений, угрожая мирным городам и селам.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. В случае угрозы для вашего региона советуем находиться в безопасных местах.

Где пролетают российские дроны?

Карта воздушной тревоги в Украине: где существует опасность

 

21:31, 11 сентября

Вражеский БПЛА на севере Харьковщины, курс юго-западный (на Харьков).

21:23, 11 сентября

Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Сумской области.

21:19, 11 сентября

Вражеский БПЛА южнее Одессы. Привлечены средства для его сбивания.

20:00, 11 сентября

В центре Черниговской области движется разведывательный БПЛА противника, который может быть наводчиком вражеских средств поражения.

17:51, 11 сентября

Вражеский БпЛА на юге Одесской области.