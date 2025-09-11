В Україні почалася чергова атака дронами-камікадхзе зі сторони Росії. Ворожі дрони рухаються з кількох напрямків, загрожуючи мирним містам і селам.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. У разі загрози для вашого регіону радимо перебувати в безпечних місцях.

Де пролітають російські дрони?

Карта повітряної тривоги в Україні: де існує небезпека