11 вересня, 21:37
Росія запустила по Україні "Шахеди": де зараз рухаються ворожі БпЛА

Дар'я Смородська

В Україні почалася чергова атака дронами-камікадхзе зі сторони Росії. Ворожі дрони рухаються з кількох напрямків, загрожуючи мирним містам і селам.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. У разі загрози для вашого регіону радимо перебувати в безпечних місцях.

Де пролітають російські дрони?

Карта повітряної тривоги в Україні: де існує небезпека

 

21:31, 11 вересня

Ворожий БпЛА на півночі Харківщини, курс південно-західний (на Харків).

21:23, 11 вересня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщині.

21:19, 11 вересня

Ворожий БпЛА південніше Одеси. Залучено засоби для його збиття.

20:00, 11 вересня

 У центрі Чернігівщині рухається розвідувальний БпЛА противника, який може бути навідником ворожих засобів ураження.

17:51, 11 вересня

Ворожий БпЛА на півдні Одещини.