"Это было умышленное нападение": в Киеве из-за атаки Шахедами пострадал уникальный мобильный госпиталь

Россия продолжает атаковать Украину ракетами, авиабомбами и беспилотниками. Во время атаки на Киев иранскими дронами-камикадзе в ночь на 20 мая пострадал уникальный мобильный госпиталь, созданный при пожертвованиях румынского народа. Он должен был отправиться на передовую, но теперь еще нуждается в ремонте.

На предприятие, на базе которого проходили работы по оборудованию госпиталя, упали обломки иранского дрона. Однако руководители проекта убеждены, что россияне целились именно туда, сообщает 24 Канал.

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Последствия российской атаки

Ночью 20 мая россияне запустили в Киевскую область 18 дронов-камикадзе. Силам ПВО удалось уничтожить цели, но есть последствия падений обломков в нескольких районах Киева.

В частности, пострадало предприятие, на базе которого волонтеры и военные работали над созданием мобильного госпиталя, названого в честь Олега Губаля – воина из Закарпатья, погибшего осенью прошлого года.

В комментарии 24 Каналу румынский волонтер Раду Хоссу, который является одним из руководителей проекта, рассказал, что убежден в том, что россияне целенаправленно запустили дрон в направлении предприятия с целью уничтожить мобильный госпиталь. К счастью, им это не удалось.

Это было умышленное нападение на гражданскую инфраструктуру, где мы строили госпиталь. Для меня это доказательство того, что Россия является террористической страной,

– подчеркнул Хоссу.

Однако в результате попытки россиян уничтожить мобильный госпиталь, пострадало предприятие – повреждены 5 автобусов. Также разрушено административное здание предприятия.



Последствия российской атаки / Фото Раду Хоссу

Кроме того, пострадал охранник. Услышав звуки иранского дрона, мужчина сначала подумал, что по неизвестной причине завелся двигатель в одном из автобусов и решил проверить, что произошло. Сейчас мужчина находится в больнице с ожогами, его состояние оценивают как удовлетворительное.

Относительно самого госпиталя – после попытки россиян уничтожить его, пострадала мобильная операционная, в которой разбито лобовое стекло. Остальные части мобильного госпиталя, к счастью, не пострадали.

Как волонтеры и военные будут продолжать работу

Раду Хоссу рассказал, что после того, как Россия попыталась уничтожить мобильный госпиталь, который, к слову, предназначен для спасения не только военных, но и гражданских и даже раненых российских пленных, пришлось вносить изменения в работу.



Мобильный госпиталь на месте атаки / Фото Совета Хосса

В частности, пришлось искать другое место для работы. Сейчас весь мобильный госпиталь перемещен на другую локацию, которую не озвучивают из соображений безопасности. Работа над проектом продолжается.

Мы перевезли средства госпиталя. Я не могу рассказать вам подробностей об этом, но могу заверить, что деньги, вложенные из пожертвований румын, будут направлены на хорошую работу и госпиталь, названный в честь погибшего украинца, которого я считаю героем Олега Губаля. Работа завершится примерно через 10 дней и после этого пойдет вплотную к передовой, чтобы спасать жизнь военных и гражданских,

– подчеркнул Раду Хоссу.

Волонтер добавляет, что Россия – страна-террорист, ведь именно из-за ее действий пострадали охранник, предприятие и мобильная операционная.

Раньше мы рассказывали о мобильном госпитале

В конце апреля мы рассказывали о создании уникального мобильного госпиталя в столице после того, как провели один день на предприятии, где продолжались работы.

Проектом управляют 3 человека:

Военнослужащий из Закарпатья с позывным "Рум";

Доброволец и парамедик с позывным "Ангел";

Румынский волонтер Раду Хоссу.

Созданием занимается благотворительный фонд "Авторота" при содействии румынского народа. Раду Хоссу в своих соцсетях провел сбор средств на этот проект, благодаря чему удалось собрать 130 тысяч евро.

Мобильный госпиталь имеет ряд преимуществ и необходим для наших воинов, ведь большинство наших потерь связаны с тем, что военные умирают в результате потери крови. После ранений воинам нужно как можно быстрее оказать медицинскую помощь и каждая минута здесь важна. В мобильном госпитале, который будет выполнять роль стабилизационного пункта, медики будут делать все для того, чтобы остановить кровотечение из-за ранений для дальнейшего отправления воинов, гражданских или даже пленных оккупантов, в больницы.

Система мобильной больницы имеет немало преимуществ. Обо всем этом вы можете прочесть в нашем материале.

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Мобильный госпиталь нуждается в вашей поддержке

Однако работа над проектом продолжается. Для того чтобы завершить проект, обеспечить его отправку на передовую и последующую работу, нужна ваша поддержка.

Благотворительный фонд "Авторота" собирает 8 миллионов гривен на нужды этого проекта. Более 4,5 миллиона гривен уже есть. Более 90% этой суммы – пожертвования румынского народа.

Если вы хотите поддержать мобильный госпиталь своим вкладом, то переходите по ссылке на страницу фонда "Авторота", где сможете задонатить любую по вашему выбору сумму. Также можно поддержать другие проекты организации.