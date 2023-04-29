К сожалению, чаще всего потери украинской армии связаны с тем, что раненые защитники умирают от потери крови. И хотя медики оказывают им помощь при первой же возможности, часто на фронте возникают сложности именно во время следующего этапа – при транспортировке в ближайшие больницы, которые обычно расположены в десятках километров от зоны боевых действий. А каждая минута – это жизнь нашего защитника или защитницы.

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Для того чтобы помочь уменьшить количество трагических смертей военных на фронте, в Киеве сейчас оборудуют мобильный госпиталь. Делают это волонтеры и военные за пожертвования румынского народа. Вскоре госпиталь перевезут на Восток, где он будет выполнять свою основную задачу.

Сейчас на одном из столичных предприятий кипит работа. Там идет оборудование всех необходимых составляющих мобильного госпиталя – бронирование автомобилей, оснащение мобильной операционной и машины логистики всем необходимым. Цель этого проекта проста, но в то же время очень важна – сохранить как можно больше жизней.

24 Канал пообщался с военными и волонтерами, являющимися инициаторами создания мобильного госпиталя. Также мы увидели, как будет выглядеть мобильный стабилизационный пункт, спасающий жизни наших воинов. О том, как появилась идея госпиталя, как удалось реализовать ее и почему это так важно читайте в нашем эксклюзивном репортаже.

Сошлись звезды: как "Рум", "Ангел" и Раду начали работать вместе

Проектом по созданию мобильного госпиталя руководят три человека – украинско-румынский военный с позывным "Рум", доброволец и парамедик с позывным "Ангел", румынский волонтер и общественный деятель Раду Хоссу.

Сейчас их объединяет одна общая цель и не скажешь, что познакомились они не так уж давно. "Рум" и Раду познакомились, когда военный обратился к волонтеру за помощью для своего подразделения. С "Ангелом" "Рум" сначала увиделся непосредственно на фронте, а ближе познакомился на одной из заправок, на которой они встретились случайно.

"Рум" говорит, что это просто сошлись звезды, ведь эти знакомства были случайными. Однако впоследствии переросли в обширную совместную работу. Именно о ней дальше и поговорим.

"Ангел", "Рум" и Раду Хоссу (слева направо) / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Госпиталь в память о погибшем друге-военном, который будет спасать жизни других

Реализация любой масштабной идеи в наше время нуждается в ресурсах. В случае с мобильным госпиталем – больших средствах, за которые нужно все приобрести, собрать, отправить в район выполнения задач и обслуживать.

Финансовую поддержку проекту предоставил румынский народ. Раду Хоссу в своих соцсетях анонсировал сбор для мобильного госпиталя и за небольшой промежуток времени ему удалось собрать 130 000 евро. Содействовало этому сбору то, что Раду в своих соцсетях много рассказывает о войне в Украине, чем привлек к себе внимание в родной стране.

Вот такой постер на мобильном госпитале напоминает о том, что румынский народ вместе с Украиной / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Раду Хоссу с начала полномасштабного вторжения помогает Украине, ведь убежден, что сейчас все должны объединиться вокруг нашего государства по нескольким простым причинам – если бы России удалось воплотить ее замысел, то под угрозой оказались бы другие страны, в том числе и Румыния. Кроме того, победа агрессора дала бы толчок другим авторитарным режимам, что, имея оружие, можно безнаказанно вести войны и захватывать чужие территории.

Раду Хоссу активно помогает Украине / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Идея самого проекта принадлежит "Ангелу". Прошлой осенью он обратился к "Руму", чтобы тот спросил Раду, не мог ли он помочь с реализацией такого масштабного замысла. Раду попросил несколько дней на размышления. Через 2 дня волонтер услышал трагическое известие – на фронте погиб его добрый друг Олег Губаль из Ужгорода.

Раду с теплом упоминает Олега. Вспоминает, что он часто будил его утром, чтобы тот шел есть, когда они жили в одном доме в Харьковской области. Раду не военный, поэтому необходимости просыпаться рано утром у него не было. Волонтер говорит, что Олег Губаль всегда оберегал его от опасностей, поэтому волонтер называет его своим Ангелом Хранителем.

Для Раду это была большая потеря. И не только лишь для него. У воина остались жена и двое детей – совершеннолетняя дочь и маленький сын. Мальчик после гибели отца писал письма Святому Николаю и просил вернуть его…



Олег Губаль в ноябре погиб в Харьковской области / Фото Западного межрегионального управления Министерства юстиции

После трагического известия Раду согласился на помощь в реализации проекта, но только с одним условием – мобильный госпиталь будет носить имя его друга. Волонтер говорит, что если бы такой госпиталь существовал тогда, когда погиб Олег Губаль, возможно, эту трагедию удалось бы предотвратить.

Я сказал ("Руму" и "Ангелу" – 24 Канал): "Трансформируем эту трагедию во что-то, что будет спасать жизнь",

– вспоминает Раду.

Волонтер говорит, что хочет, чтобы маленький сын Олега знал, что его отец погиб не зря, что он – Герой. Поэтому в память о нем мобильный госпиталь будет спасать сотни жизней украинских военных, Героев.

Раду настоял, чтобы мобильный госпиталь носил имя Олега Губаля / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Принцип работы мобильного госпиталя прост: его будут разворачивать за около 30 километров от линии боевого столкновения. Для эвакуации раненых прямо из передовой в Киеве сейчас оборудуют специальный броневик – два слоя брони и баллистические пластины будут надежно защищать его от обломков вражеских снарядов.

Сейчас идет оборудование авто переднего края, которое будет эвакуировать раненых с передовой / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Далее эвакуированный попадает непосредственно в мобильную операционную, которая выполняет роль стабилизационного пункта. Она оборудована двумя кушетками, ванной, операционным столом и всем необходимым оборудованием, которое позволит медикам остановить кровотечения раненых, стабилизировать их состояние и уже каретами скорой, которые также приобрел Раду за пожертвованиям румынского народа, будут отправлять в госпиталь.



Румыния вместе с Украиной – именно благодаря этому удалось реализовать проект / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Также в системе мобильного госпиталя есть лодка, которая предназначена для транспортировок раненых водоемами, что важно, ведь в зоне боевых действий много водоемов, а переправы часто разрушены, что затрудняет транспортировку автомобилем. Кроме того, для проживания медиков оборудована машина логистики на базе грузовика, рассчитанного на проживание от 4 до 7 человек. Он оборудован кухней, санузлом и спальными местами.



Размеры грузовика действительно впечатляют / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Если взять, условно, что за день мобильный госпиталь будет спасать 30 раненых, то через 30 дней это 900 человек. Если взять 3 месяца работы, то это 2700. Это 55 евро за жизни. Стоит ли этого? Да!

– говорит Раду.

Однако ни одну жизнь наших защитников невозможно оценить какими-либо средствами. Главное – спасти жизнь. Поэтому уже в мае система мобильного госпиталя имени Олега Губаля должна быть готова к развертыванию на Востоке, где продолжаются жестокие бои.

Не избегание потерь, а их уменьшение: почему госпиталь настолько важен

"Рум" родом из Закарпатья. По происхождению – этнический румын. С 26 февраля 2022 года он воюет в рядах Вооруженных Сил. Сейчас активно работает над реализацией проекта мобильного госпиталя.



"Рум" с первых дней вторжения в рядах ВСУ / Фото Ивана Магуряка, 24

Еще в военкомате он познакомился с Олегом Губалем. Затем они служили в одном подразделении, участвовали в освобождении Харьковщины от оккупации. Военный напоминает, что гибель собрата была потрясением для всего подразделения, поскольку это первая их потеря и Олег был как отец для всех. Поэтому идею Раду о присвоении его имени госпиталю "Рум" поддержал без колебаний.

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При поддержке народа Румынии над созданием мобильной больницы работает благотворительный фонд "Авторота". Пожертвования румын, по словам "Рума", сейчас составляют 95% всех поступлений.



Вот так выглядит бронированная мобильная операционная / Фото из соцсетей Раду Госсу

Фонд "Авторота", заместителем главы которого является "Рум", учредили демобилизованные военнослужащие. Они по состоянию здоровья покинули военную службу, но не могут не поддерживать своих собратьев, которые и дальше находятся на фронте.

Важность мобильного госпиталя на фронте "Рум" объясняет несколькими важными аспектами:

Первое – самое большое количество смертельных ранений приходится на паховую зону и бедра, что приводит к сильным кровотечениям. Поэтому остановить их как можно скорее – чрезвычайно важно, ведь в противном случае воин погибает из-за потери крови.

Второй момент – после ранения военным накладывают турникет, прежде чем его отправят к медикам. Однако важно снять его в течение часа. Чем быстрее медики снимут турникет, тем больше вероятность того, что удастся избежать заражения крови, и, соответственно, ампутации конечностей.

Третий момент – качественная и быстро оказанная медицинская помощь способствует быстрому восстановлению военных, которые по оптимистическому сценарию после стабилизации в мобильном госпитале и последующего лечения уже через 3 месяца могут вернуться в строй.

Четвертый момент – линия фронта динамичная, но при наступательных действиях ВСУ заходят на территорию, которая была в оккупации и часто там нет совершенно никакой инфраструктуры. Таким образом, расстояние между фронтом и ближайшей больницей растет, а пункты стабилизации часто оборудуют в подвалах или других помещениях. Кроме того, наступательные действия – это потери, раненые. В то же время мобильный госпиталь может ехать вслед за военными. На развертывание системы уходит 15 минут, а операционная – абсолютно стерильная. Конечно, речь не идет о полном избегании потерь, к сожалению. Однако при таких условиях их можно существенно снизить.

Люди, которые сейчас не в армии, должны помогать всячески, чтобы наши солдаты выживали. Не говорю, что именно нам помогать. Чем больше солдат выживают на линии фронта – тем меньше нужно в дальнейшем мобилизовывать людей,

– подчеркивает "Рум".

На странице фонда можно увидеть, что на мобильный госпиталь идет сбор. Цель – 8 миллионов гривен. Сейчас есть большая часть суммы. "Рум" объясняет, что только для того чтобы транспортировать мобильный госпиталь на Восток, нужно около 100 000 гривен на топливо. Кроме того, требуются средства на обслуживание. С учетом динамичности ситуации на фронте, важно иметь ресурсы для покрытия всех этих потребностей. Поэтому о средствах на топливо и обслуживание думают уже, ведь, как отмечает "Рум", будет не слишком хорошо, если начнется контрнаступление, ВСУ будут продвигаться, а мобильный госпиталь будет стоять на месте, потому что нужно провести сбор на топливо.

Вы также можете подключиться к поддержке проекта мобильного госпиталя. На странице фонда "Авторота" продолжается сбор на оборудование и обслуживание мобильного госпиталя.

Что касается самой операционной, то она оборудована почти всем необходимым оборудованием – есть мониторы для контроля состояния пациента: 2 стационарных и 2 мобильных. Имеются дефибрилляторы, 4 инфузомата, аппараты ИВЛ и прибор для спаивания сосудов, позволяющий быстро заживить рану и прекратить кровотечение.

Аппарат для сварки сосудов будет помогать быстрее остановить кровотечение / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Для поддержания температуры в мобильной операционной есть кондиционер. Также есть бойлер и бочка на 100 литров – это для нужд ванной, в которой будут мыть прибывающих раненых.

Оборудование мобильного госпиталя / Фото Ивана Магуряка, 24

При необходимости, говорит "Рум", оперировать раненых могут даже в ванной, но в мобильном госпитале есть 1 полностью оборудованное операционное место с полной системой регулирования. То есть, раненого или раненую можно зафиксировать в нужном положении и регулировать сам стол. Это довольно удобно, учитывая, что в мобильной операционной не может одновременно находиться много людей из-за нехватки места. Раздельно на операционном столе установлены держатели для ног, которые позволяют зафиксировать конечности во время операций в паховой зоне.



Операционный стол оборудован таким образом, чтобы задействовать во время операций как можно меньше людей / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

"Рум" рассказывает, что есть 72 медика, которые хотят работать в мобильном госпитале. Большинство из них – поляки. Такое количество желающих позволит медикам работать посменно, ведь работа на волонтерской основе, то есть не оплачиваемая, поэтому они могут приехать, поработать неделю – полторы и вернуться домой, а через некоторое время снова приехать в госпиталь.

Также военный отметил еще одно важное преимущество мобильного госпиталя – благодаря Starlink медики, которые будут оказывать первую помощь раненому, могут быть на прямом контакте с врачом, который потом будет принимать пациента после его транспортировки в больницу. Таким образом, врач будет знать, какую помощь раненый уже получил. Почему это важно? "Рум" объясняет просто – иногда возникает неразбериха, когда каждый пытается помочь, но получается только хуже. Например, сначала военному накладывают турникеты боевые медики, затем в одной больнице, затем в другой, что имеет негативные последствия.

Можно спасать военных, гражданских и пленных: преимущества и проблемы госпиталя

"Ангел" – доброволец и парамедик. За его плечами – колоссальный опыт, но о нем он не очень любит говорить. Зато о мобильном госпитале может рассказать немало.

В первую очередь "Ангел" отметил, что у мобильного госпиталя все же есть проблема с медиками. Дело в том, что для врачей работа в условиях войны является колоссальным опытом, и, как бы это ни звучало, сейчас многие хотят получить его, но не хотят мобилизовываться. Однако если гражданский врач работает на фронте и если с ним что-нибудь случится – ответственность за его жизнь лежит на тех, кто привез его туда. Парамедик обращает внимание на пробелы в действующем законодательстве и говорит, что многие учреждения, особенно частные клиники, готовы обеспечивать оплачиваемые командировки своих работников в зону боевых действий без их мобилизации, однако законодательно это не урегулировано.

Создание мобильного госпиталя – идея "Ангела". Однако об этом проекте он думал 7 лет, только не было возможностей для реализации. С началом полномасштабной войны потребность в таком мобильном стабилизационном пункте стала особенно острой.

"Ангел" – автор идеи мобильного госпиталя / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

За основу для оборудования места жительства для медиков в машине логистики взяли имеющийся сейчас кемпер и интегрировали его на платформу грузовика, обшиваемого железом и баллистическими пластинами. В отдельном отсеке будут размещены генераторы, газовые баллоны, бак с водой и оборудование для солнечных панелей, которые будут установлены на верху грузовика.

Относительно операционной парамедик отмечает, что прибыло еще не все оборудование. Например, на днях должны прибыть два аппарата УЗИ – стационарный и мобильный. Также должна прибыть кислородная станция, которая очень важна для спасения жизней наших воинов. Как объясняет "Ангел", около 30% раненых нуждаются в кислороде во время транспортировки в больницу. В зоне боевых действий врачи не имеют возможности заправить баллоны кислородом, поэтому для этого нужно ехать за сотню километров. Медикам из Донецкой области за кислородом нужно ехать на Днепропетровщину.

Однако такая станция в мобильном госпитале позволит не только обеспечивать свои потребности, но и позволит другим медикам заправлять баллоны с кислородом для дальнейшей транспортировки тяжелораненых.

У нас, например, есть несколько кислородных концентраторов, которые могут обеспечивать в определенной степени раненого, но на около 30% перевозок требуется кислород. В зоне боевых действий заправить станцию кислородом невозможно. Для этого, например, если мы работаем в Часовом Яру, то медикам за кислородом оттуда нужно ехать в Павлоград,

– объясняет Ангел.

Парамедик отмечает, что в мобильном госпитале могут оказывать помощь как военным, так и гражданским и даже пленным оккупантам. Кроме того, наличие мобильных мониторов для отслеживания состояния пациента позволит медикам выполнять задания за пределами мобильной операционной. Например, оказывать помощь пострадавшим гражданским. Находясь вне операционной, врач все равно будет отслеживать состояние раненого или раненой.

"Ангел" говорит, что в госпитале могут получить помощь раненые военные, гражданские и даже пленные / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Вскоре госпиталь начнет свою работу на фронте: как поддержать проект

Как уже отмечалось выше, благотворительный фонд "Авторота" собирает 8 миллионов гривен для полного укомплектования, отправки на Восток и обслуживания мобильного госпиталя.

Более 4,4 миллионов гривен уже собрано. 95% суммы – пожертвования румынского народа.



На "Автороте" продолжается сбор средств на нужды мобильного госпиталя / Скриншот

Если вы хотите поддержать мобильный госпиталь своим вкладом, то переходите по ссылке на страницу фонда "Авторота", где сможете задонатить любую по вашему выбору сумму. Также можно поддержать другие проекты организации.